برگزاري 150 برنامه روز عرفه در خوزستان

صادق عوض زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد:‌ برنامه هاي عرفه مانند ساير برنامه هاي مذهبي و ديني با محوريت مردم و هيئات مذهبي و برخواسته از اعتقادات مورد وثوق مردم استان كه منبعث از اعتقادات فراوان به اهل بيت است، برگزار مي شود.



وي افزود: سازمان تبليغات اسلامي در برگزاري برنامه هاي مذهبي و ديني نقش نظارتي، ساماندهي، سازماندهي و هدايتي را دارد. البته اگر خداوند ياري كند و حمايت شود اين سازمان نقش پشتيباني هم دارد.



سرپرست معاونت فرهنگي تبليغات اسلامي خوزستان تصريح كرد: امروز به مناسبت روز عرفه 150 برنامه مذهبي در سراسر استان به اجرا در مي آيد. اين مراسمات با دعوت از مداحان و سخنرانان برتر كشوري و استاني برگزار مي شود.



عوض زاده خاطرنشان كرد:‌ تعداد 25 برنامه در نقاط مختلف استان برگزار مي شود كه با دعوت از سخنرانان و مداحان خارج از استان كه با برنامه ريزي قبلي به صورت محوري اجرا مي شود.



وي عنوان كرد:‌ برگزاري اين مراسمات از ساعت 14بعد ازظهر شروع مي شوند. برنامه هاي عرفه يكي از مهمترين مراسمات دعا و توسل و استغفار در طول سال است.



سرپرست معاونت فرهنگي تبليغات اسلامي خوزستان يادآور شد: مراسمات و اعمال روز عرفه مهمترين فريضه دعا، توسل و استغفار در ايام سال بعد از ماه مبارك و ليالي قدر است.



عوض زاده در پايان گفت:‌ برگزاري دعاي عرفه همراه با سخنراني، مراسم و محافل انس با قرآن كريم از جمله برنامه هاي اجرايي در مراسمات روز عرفه است. در بعضي مكان ها نيز اين مراسم با گستردگي كمتر و فقط با برگزاري دعاي توبه و استغفار تشكيل مي شود.