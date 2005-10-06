كويت از فعاليت هاي هسته اي رژيم صهيونيستي ابراز نگراني كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري كويت ، نماينده دولت كويت درمجمع عمومي سازمان ملل متحد نسبت به فعاليت هاي زرادخانه هاي رژيم صهيونيستي ابراز نگراني كرد.

"جاسم ابراهيم الناجم" درمذاكرات عمومي كميته اول "خلع سلاح و امنيت بين المللي" درمجمع عمومي سازمان ملل متحد گفت : تا زماني كه اسرائيل بازرسي بين المللي را از فعاليت هاي هسته اي اش رد كند ، آرامش و امنيت در خاورميانه محقق نخواهد شد.

وي درادامه تاكيد كرد اين امر( عدم بازرسي بين المللي از تاسيسات هسته اي رژيم صهيونيستي) اجراي معاهده منع سلاح هاي كشتارجمعي را با مشكلي اساسي مواجه مي سازد همچنان كه ادامه اين وضعيت انگيزه اي براي ديگر كشورها به منظوردستيابي به سلاح هاي اتمي مي شود.

اين درحالي است كه نماينده امارات درسازمان ملل متحد نيز ازجامعه جهاني خواست تا به منظوردست برداشتن رژيم صهيونيستي از فعاليت هاي هسته اي وانجام بازرسي هاي بين المللي از تاسيسات هسته اي اش ، اين رژيم را تحت فشار قراردهد.

"عبدالعزيز الشامسي" همچنين خواستار متوقف شدن تمام همكاري هاي ويژه با رژيم صهيونيستي شد كه درراستاي پيشبرد فعاليت هاي هسته اي اين رژيم صورت مي گيرد.