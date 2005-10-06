شارون با از سرگيري مذاكرات صلح با سوريه مخالفت كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه اماراتي البيان، آريل شارون در همايشي درباره بلندي هاي جولان و درتازه ترين موضع گيري خود درمورد اشغال اراضي كشورهاي عربي اظهارداشت : اسرائيل نبايد تصميمي را اتخاذ كند كه در مقابل تلاش هاي آمريكا براي منزوي كردن سوريه مانع ايجاد كند.

رژيم صهيونيستي روزگذشته همايش سالانه جهانگردان اسرائيل براي تشويق سرمايه گذاري درسرزمين هاي عربي را در شهرك صهيونيست نشين "كتسرين " واقع در بلندي هاي جولان سوريه برگزار كرد.

نخست وزيررژيم اشغالگر قدس مجددا اظهارات اخيرا شائول موفاز وزير جنگ اسرائيل را در مورد حفظ اراضي اشغال شده كشورهاي عربي تكرار كرد.



وزيرجنگ رژيم اشغالگر قدس اخيرا گفته است اسرائيل همچنان بلندي هاي جولان سوريه را براي خود حفظ مي كند زيرا براي تل آويو اين منطقه اهميت استراتژيكي دارد.

اشغالگران صهيونيست ازسال 1967 ميلادي بلندي هاي جولان سوريه را اشغال و درسال 1981 ضميمه اراضي اشغالي كردند.

همايش سالانه جهانگردان اسرائيل با مشاركت "ابراهم هيرشزون" وزير جهانگردي رژيم صهيونيستي و بيش از 350 شخصيت ديگرمرتبط با جهانگردي داخلي درشهرك صهيونيست نشين كتسرين واقع دربلندي هاي جلولان سوريه كنفرانس سالانه جهانگردي برگزارشد.

وزارت جهانگردي رژيم اشغالگر قدس تصميم گرفته در راستاي تلاش براي جذب سرمايه گذاران اسرائيلي دربلندي هاي اشغالي جولان سوريه بيشترين تعداد جهانگردان را به خود جذب كرد.