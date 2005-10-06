وزير علوم در گفتگوي اختصاصي با "مهر" : هيچ وزارتي به اندازه وزارت علوم نخبه پرور نيست // وزارت علوم به دنبال جذب و تكريم نخبگان است

دكتر محمد مهدي زاهدي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، هيچ وزارتي به اندازه وزارت علوم نخبه پرور نيست و نخبه ندارد، اين يكي از مهمترين ويژگي هاي وزارت علوم است.

وي تصريح كرد: اين ويژگي هم جاي خوشحالي دارد و هم جاي نگراني، با عدم مهرورزي به نخبگان موجب رنجش و آزرده خاطري آنها مي شويم و اين عمل آنها را از كشور و خدمت به وطن دور مي سازد. بايد قدر نخبگان را بدانيم و با مهرورزي و خدمت صادقانه به آنها، حداقل كاري كنيم كه در نزد اين دانشجويان و اساتيد نخبه خجالت زده نشويم و نگويند وزارت علوم در مهاجرت نخبگان نقش دارد.

وزير علوم يادآور شد : بايد شرايط لازم براي شكوفايي استعدادها و فعاليت آنها را فراهم كنيم. بايد با مهرورزي به نخبگان به تمامي آنها ثابت كنيم كه وزارت علوم به دنبال جذب و تكريم نخبگان است.

وي افزود : بدون حضور نخبگان پيشرفت در عرصه علمي كشور، تحقق آرمان هاي چشم انداز 20 ساله و كسب رتبه برتر علمي در سطح منطقه امكان پذير نيست و بايد تكريم و مهرورزي به اين قشر فرهيخته در اولويت هاي وزارت علوم قرار گيرد.

دكتر محمد مهدي زاهدي گفت : ارتقاء جايگاه معنوي پژوهشگران و نخبگان يكي از مواردي است كه در كشور ما به آن توجهي نمي شود در حالي كه در اسلام و فرهنگ ايراني توجه خاصي به مسئله فكر و متفكر شده است.

وي تصريح كرد: ارتقاء جايگاه نخبگان تنها در حد حرف است و در عمل كاري صورت نگرفته است.

زاهدي يادآور شد : بايد جايگاه معنوي مشخصي و ايده آلي براي نخبگان تبيين كرد تا اين افراد احساس شادي و رفاه بيشتري در كشور داشته باشند. به طور حتم اين مسئله از مهاجرت اين افراد جلوگيري خواهد كرد.

وزير علوم اظهار داشت : علاوه بر اين كه امكانات لازم براي ماندن نخبگان در كشور بايد فراهم شود، زمينه جذب نخبگان خارج از كشور نيز با ايجاد احساس امنيت علمي، شغلي و تحقيقاتي در كشور فراهم خواهد شد.

دكتر زاهدي خاطرنشان كرد: بايد از نخبگان خارج از كشور نيز نهايت استفاده را ببريم. اكنون بسياري از همكاران دانشگاهي افرادي هستند كه در خارج از كشور تحصيل يا تدريس مي كنند و بايد از آنها استفاده شود.