زمین لرزه کوهبنان خسارت نداشت/ برگزاری مانور زلزله در شهرستان

سید مجتبی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زمین لرزه 3.7 ریشتری صبح امروز کوهبنان اظهار داشت: این زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشت.

وی از تشکیل ستاد بحران شهرستان کوهبنان خبر داد و افزود: به محض وقوع زمین لرزه نیرویهای امدادی به صورت آماده باش در آمدند.

فرماندار کوهبنان از اعزام نیروهای ارزیاب به نقاط مختلف شهرستان خبر داد و افزود: زمین لرزه گفته شده باعث شد که مردم ساعاتی از بامداد امروز را در خیابان‌ها سپری کنند.

این مسئول از مردم خواست در زمان وقوع زمین لرزه خونسردی خود را حفظ کرده و مکان‌های امن پناه بگیرند.

مقاوم سازی بهترین راه مقابله با زلزله

هاشمی در ادامه پیشگری را بهترین راه مقابله با بحران دانست و افزود: باید پیش از وقوع حوادث چاره اندیشی کرد که در این راستا رعایت اصول فنی و استانداردها در ساختمان سازی می تواند یکی از بهترین راهکارها برای مواجه با زمین لرزه باشد.

وی گفت: باید در این زمینه فرهنگسازی لازم صورت گرفته و برای مردم تبیین شود که رعایت این اصول می تواند تضمینی برای حفظ جان آنها در زمان بروز حوادث باشد.

این مسئول گسل کوهبنان را از جمله خطرناکترین گسل های کشور دانست و افزود: به منظور ایجاد آمادگی و هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها و بررسی نقاط ضعف و رفع آنها، به زودی مانور زلزله در این شهرستان اجرا خواهد شد.

هاشمی همچنین به وجود معادن ذغال سنگ در کوهبنان اشاره و تصریح کرد: باید آموزش‌های لازم به کارگران معادن نیز داده شود تا در زمان بروز زمین لرزه جان آنها به خطر نیافتد.

وی یادآور شد: در صدد هستیم کلاس های امداد و نجات ویژه کارگران معادن در کوهبنان برگزار کنیم.