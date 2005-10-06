توني بلر: ايران و حزب الله عاملان احتمالي وارد كردن مواد انفجاري به عراق هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، بلر كه در كنفرانسي خبري با جلال طالباني رئيس جمهور عراق شركت كرده بود گفت :"توجيهي براي ايران و يا هيچ كشور ديگري براي دخالت در عراق وجود ندارد".

بلر گفت : انگليس به ايران مظنون است و فكر مي كند كه مواد انفجاري پيدا شده در عراق ممكن است به ايران يا حزب الله مرتبط باشد .

وي گفت : واضح اين است كه تجهيزات انفجاري جديدي كه در عراق پيدا شده تنها عليه نيروهاي انگليسي بلكه در سراسر عراق از آنها استفاده مي شود.

نخست وزير انگليس گفت : ماهيت خاص اين تجهيزات ما را به اين نتيجه رسانده است كه اين يا كار عناصر ايران بوده و يا متعلق به حزب الله است ليكن ما در حال حاضر در اين باره مطمئن نيستيم .

وي گفت: "انگليس از نفوذ و دخالت ايران درعراق و تاثير آن بر پرونده هسته اي اين كشور هراسي ندارد و مساله درست اين است كه ايران بايد به تعهدات خود تحت پادمان آژانس بين المللي انرژي اتمي عمل كند".

يكي از مقامهاي بلندپايه انگليس ديروز طي نشستي خبري در لندن ايران را متهم كرد كه فعالانه در حمله به سربازان اين كشور در جنوب عراق نقش داشته و به قاچاق سلاحهاي زره شكن به عراق كمك كرده است.