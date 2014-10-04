استقبال دولت از خصوصی سازی در حوزه سلامت با رعایت مصالح مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی افزود: تیمی که دانشگاه علوم پزشکی کرمان را همراهی می‌کند در کمتر از یک سال توانسته خدمات ارزشمندی را آغاز کند و بخشی از آنها را به ظهور و بروز برساند.

وی افزود: مقدمات طرح تحول سلامت فراهم شده و از بخش درمان آغاز کردیم و کارهای ارزشی در حال انجام است، اکنون کمتر شهری زیر 20 هزار نفر جمعیت در کشور وجود دارد که پزشک، بهورز و امکانات اولیه نداشته باشد. سعی ما بر این است که تا پایان سال در شهرهای زیر 50 هزار نفر نیز پزشکان مستقر شوند و حاشیه شهرها را زیر پوشش قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه، اولویت کاری وزارت بهداشت پیشگیری است و در حوزه بهداشت بخش عمده آن فرهنگ‌سازی است، بیان کرد: یکی از سخت‌ترین مراحل کار ما مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت است که ضمن ایجاد عدالت در نظام پرداخت به گروه‌های پزشکی و جامعه پزشکی، هدف‌گیری اصلی آن دسترسی مردم به متخصصان و جهت‌دهی به استقبال پزشکان در رشته‌های مختلف پزشکی است.

وی افزود: در دو دهه گذشته آموزش‌های ما آسیب دید و گرایش به سمت چند رشته تخصصی بود و بسیاری از رشته‌ها استقبال نشد و سلامت مردم آسیب دید.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه گفت: در عین حال اخلاق هم بی‌نصیب نبود و شاهد رفتارهایی هستیم که زیبنده جامعه پزشکی نیست، البته نمی‌توان همه تقصیر را به گردن پزشکان انداخت، بخش عمده‌ای از آنها در این مسیر مظلوم ماندند و آن هم به دلیل کم‌توجهی بود.

وی گفت: بخشی که مربوط به دولت و مجلس بود با یک تصمیم سخت عملی شد و بیمه‌ها نیز خیلی همراهی کردند.

وزیر بهداشت گفت: بخش دیگر مربوط به رعایت جامعه پزشکی است که در عین حال نظارت فعال ما از نیمه آبان ماه صورت می‌گیرد.

هاشمی خاطرنشان کرد: انجمن‌های علمی، نظام پزشکی و دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت بهداشت باید همت کنند تا گام سوم را به پیش ببریم و قدم‌های بعدی را محکم برداریم.

وی با اشاره به اینکه، استان کرمان برخلاف تصور مردم نقاط محرومی دارد که در کمتر جای ایران دیده می‌شود، تصریح کرد: سمت و سوگیری وزارت بهداشت و دولت باید مناطق محروم باشد، البته نه اینکه دیگر مناطق را نبینیم، باید به نحوی رفتار کرد که نیاز مراجعه مردم به مرکز کرمان کمتر باشد.

وی اذعان داشت: هنر این نیست در کرمان بیمارستان‌های با امکانات عالی وجود داشته باشد و در شهرستان‌ها مردم بی‌بهره از خدمات اولیه پزشکی باشند.

وزیر بهداشت با اشاره به بازدید از ساختمان جدید در حال احداث بیمارستان شهید باهنر کرمان گفت: بیمارستان باهنر را با همت استاندار و ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان در کمترین زمان به بهره‌برداری می‌رسانیم، اما حتما باید جنوب و شرق استان کرمان جزء اهداف اولیه باشد.

وی خاطر نشان کرد: جایی که سرمایه‌گذاران کمتر می‌آیند، باید دولت حضور یابد، در مرکز استان استقبال می‌کنیم با توجه به حضور قوی خیران در زمینه خصوصی‌سازی دارند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: استقبال دولت در خصوصی‌سازی با رعایت منافع و مصالح مردم است، در واگذاری مجوزها باید حقوق مردم را رعایت کنیم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی رفسنجان، بم و جیرفت در گرو همدلی و همراهی است و با کمک دانشگاه علوم پزشکی کرمان می‌توانید با سرعت بیشتری پیش بروید.

هاشمی گفت: از فرصتی که به تازگی فراهم شده برای مناطق محروم و نیروهای انسانی استفاده کنید و در رشته‌های تخصصی نیروهای بومی را بگیرد، در قالب دوره پنج ساله استان را از حضور نیروهای دیگر در بخش تخصصی بی‌نیاز کنید.