هلاکت فرمانده نظامی النصره در حومه حلب/بازگشت ساکنان شهرک عدرا به خانه های خود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه المیادین با انتشار خبری فوری از هلاکت "ابو عمار" فرمانده نظامی گروه تروریستی جبهه النصره در جریان درگیری با ارتش سوریه در "حندات" در حومه شمالی حلب خبر دادند.
از سوی دیگر منابع سوری از درگیری جبهه النصره و گروه تروریستی موسوم به جبهه اسلامی با تروریستهای داعش در شهر "مارع" واقع در حومه حلب خبر دادند.
پایگاه العهد نیز با انتشار خبری از عملیات گسترده ارتش برای پاکسازی شهرکهای "سقبا" و "عربین" در حومه دمشق خبر داد.
همچنین پایگاه النشره اعلام کرد که به دنبال پاکسازی شهرک کارمندی عدرا در حومه دمشق ساکنان این شهر به منازل خود بازگشتند.
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