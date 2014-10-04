هلاکت فرمانده نظامی النصره در حومه حلب/بازگشت ساکنان شهرک عدرا به خانه های خود

هلاکت فرمانده نظامی جبهه النصره و درگیری گروههای تروریستی در حومه شمالی حلب و بازگشت ساکنان شهرک عدرا در حومه دمشق به خانه های خود پس از آزادسازی آن از اخبار مهم سوریه محسوب می شود.