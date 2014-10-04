وضعیت مسکن مهر در البرز در حال تبدیل شدن به تهدید/ قطار شهری کرج نیمه تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در جلسه شورای اداری استان که با حضور استاندار، معاونان، مشاوران، نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل و اصحاب رسانه پیش از ظهر امروز برگزا شد، با اشاره به وجود مشکلات زیاد در زیرساخت های استان نوپای البرز اظهار داشت: دولت با کمبود اعتبارات مواجه است به همین علت باید با در کنار هم زیرساخت های لازم را برای همواری مسیر توسعه به وجود آوریم.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تکریم مردم در مدیریت جهادی از درجه اهمیت زیادی برخوردار است به همین منظور مسئولان برای حضور مردم ارزش زیادی قائل شوند.

این مسئول در ادامه با خطاب قرار دادن استاندار البرز، گفت: نباید منتظر دولت باشیم دیگر زمان آن رسیده است که کارهای بزرگی انجام دهیم چرا که بسیاری از پروژه های ملی در حال تبدیل شدن به بحران ملی هستند.

وی از اتوبان همت یاد کرد و افزود: وضعیت اتوبان همت در حال تبدیل شدن به بحران ملی است و وضعیت قطار شهری کرج نیمه تعطیل است، در این میان مردم چشم یاری شان به مسئولان امر است این مشکلات باید با در کنار هم بودن و همدلی استانداری، شهرداری و نمایندگان مجلس حل شود.

برخی کارها را دولت نمی تواند انجام دهد

اکبریان از وضعیت مسکن مهر در البرز با عنوان تهدیدی بزرگ یاد کرد و اذعان داشت: ساماندهی وضعیت مسکن مهر یکی از موارد 15گانه ای است که مقام معظم رهبری به دولت متذکر شده است، ما منکر معایب این طرح نیستیم ولی باید معایب هر چه سریعتر حل شوند.

وی با اشاره به اینکه برخی کارها را دولت نمی تواند انجام دهد، خاطرنشان کرد: شهرداری کلانشهر کرج با اجرای پروژه های بزرگ عمرانی سعی در ایجاد ارائه خدمات مطلوب به مردم است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی یادآو شد: برای اجرای پروژه های که رفاه حال مردم را به دنبال دارد نباید به دنبال خنثی کردن خود باشیم بلکه باید با همدلی پروژه ها را به سرانجام برسانیم.