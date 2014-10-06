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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۹:۲۳

رئیس هیئت مدیره تعاونی شماره 10:

حادثه تصادف تهران - قم موجب کاهش استفاده از لاستیک چینی شد

حادثه تصادف تهران - قم موجب کاهش استفاده از لاستیک چینی شد

رئیس هیئت مدیره تعاونی شماره 10 گفت: بعد از حادثه تصادف اتوبوس مسافربری در مسیرتهران ـ قم رانندگان کمتر از لاستیک چینی استفاده می کنند زیرا راننده آن اتوبوس از لاستیک چینی استفاده کرده بود.

سید محمد معزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چک کردن چکش، شیشه‌ها، کپسول آتش نشانی، کمبرند، معاینه فنی و لاستیک ها قبل از آغاز سفر برای اتوبوس ها لازم و ضروری است گفت: لاستیک ها نقش بسیار مهمی در تعادل خودرو و حتی تصادفات جاده ای دارند. پیش از این یعنی حدود 8 سال قبل اتحادیه حمایت می کرد و حتی سهمیه لاستیک یارانه ای داشتیم اما دیگر این تسهیلات ارائه نمی شود. لاستیک درجه یک می تواند هم در کاهش تصادفات، اصطحلاک خودرو ، کاهش آلودگی هوا و میزان سوخت تاثیر گذار باشد.

وی در مورد اینکه آیا در اتوبوس های تعاونی 10 رانندگان متخلف دست به ایجاد جاساز یا باک اضافه سوخت می کنند گفت: معمولا نظارت ها قوی است. رانندگانی که بیشتر در مسیر کرمان، جنوب کشور یا ایرانشهر و غیره هستند بعضا دیده می شود که از اینگونه تخلفاتی انجام می دهند.

رئیس هیئت مدیره تعاونی شماره 10 که 30 سال راننده بوده است می گوید: بعد از حادثه تصادف تهران قم رانندگان در مورد لاستیک های چینی حساس تر شدند و موجب کاهش خرید این نوع لاستیک ها شد.

معزی با بیان اینکه استفاده از قطعات اصلی از وقوع بسیاری از مشکلات در خودرو  جلوگیری می کند گفت: اکنون قطعات اتوبوس های اسکانیا و ولوو در بازار است و مدل چینی هم ندارد. مطمئنا استفاده از تجهیزات اصلی احتمال بروز حادثه برای اتوبوس و به خطر افتادن جان مسافران را کم می کند.

کد مطلب 2383224

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