حادثه تصادف تهران - قم موجب کاهش استفاده از لاستیک چینی شد

سید محمد معزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چک کردن چکش، شیشه‌ها، کپسول آتش نشانی، کمبرند، معاینه فنی و لاستیک ها قبل از آغاز سفر برای اتوبوس ها لازم و ضروری است گفت: لاستیک ها نقش بسیار مهمی در تعادل خودرو و حتی تصادفات جاده ای دارند. پیش از این یعنی حدود 8 سال قبل اتحادیه حمایت می کرد و حتی سهمیه لاستیک یارانه ای داشتیم اما دیگر این تسهیلات ارائه نمی شود. لاستیک درجه یک می تواند هم در کاهش تصادفات، اصطحلاک خودرو ، کاهش آلودگی هوا و میزان سوخت تاثیر گذار باشد.

وی در مورد اینکه آیا در اتوبوس های تعاونی 10 رانندگان متخلف دست به ایجاد جاساز یا باک اضافه سوخت می کنند گفت: معمولا نظارت ها قوی است. رانندگانی که بیشتر در مسیر کرمان، جنوب کشور یا ایرانشهر و غیره هستند بعضا دیده می شود که از اینگونه تخلفاتی انجام می دهند.

رئیس هیئت مدیره تعاونی شماره 10 که 30 سال راننده بوده است می گوید: بعد از حادثه تصادف تهران قم رانندگان در مورد لاستیک های چینی حساس تر شدند و موجب کاهش خرید این نوع لاستیک ها شد.

معزی با بیان اینکه استفاده از قطعات اصلی از وقوع بسیاری از مشکلات در خودرو جلوگیری می کند گفت: اکنون قطعات اتوبوس های اسکانیا و ولوو در بازار است و مدل چینی هم ندارد. مطمئنا استفاده از تجهیزات اصلی احتمال بروز حادثه برای اتوبوس و به خطر افتادن جان مسافران را کم می کند.