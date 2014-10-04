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۱۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۸

مراسم سالگرد شهادت خلبان شهید غلامرضا چاغروند در خرم آباد برگزار شد

مراسم سالگرد شهادت خلبان شهید غلامرضا چاغروند در خرم آباد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مراسم گرامیداشت سالگرد شهادت سرلشگر خلبان شهید غلامرضا چاغروند با حضور مسئولان در خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد شهادت سرلشگر خلبان شهید غلامرضا چاغروند با حضور فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر 84 پیاده استان لرستان، معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد.

امیر سرتیپ مهدی مددی فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر 84 پیاده استان لرستان در این مراسم با گرامیداشت یاد سرلشگر خلبان شهید غلامرضا چاغروند اظهار داشت: از یاد و خاطره ایثارگران و شهدا و جانبازان و آزادگان هرچه بگوییم کم گفته ایم.

وی با بیان اینکه دوران دفاع مقدس را جوانان و نوجوانان ندیده اند که باید زمینه انتقال ارزشها و آرمانهای آن دوران به نسل جوان فراهم شود افزود: در دوران جنگ تحمیلی یک ملت ایستادند تا از کشورمان دفاع کنند.

امیر سرتیپ مددی با بیان اینکه اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مدیون این عزیزان است یادآور شد: هشت سال دفاع مقدس تاریخ بزرگ و باارزشی است که باید برای نسل امروز بازخوانی و مرور شود.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشگر 84 پیاده استان لرستان بیان داشت: خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران حق بزرگی به گردن ما دارند که باید قدر آنها را دانسته و در راستای ادای دین و احترام به آنها تلاش کنیم.

مراد روشنی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان نیز با بیان اینکه روز عرفه روزی است که اصل و اساس دین و ولایت در آستانه توطئه ای عظیم قرار گرفت افزود: در چنین روزی اعمال حج نیمه تمام ماند تا کاروان حسینی به سوی نینوا حرکت کرد و حماسه خونین عاشورا رقم بخورد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تقارن روز عرفه و سالگرد شهادت خلبان شهید غلامرضا چاغروند افزود: شهید چاغروند با غیرت و حریت و مردانگی در برابر دشمن تا دندان مسلح حاضر به پذیرش ذلت و خواری بی حرمتی به امام راحل نشد و با سربلندی در رکاب ولایت به شهادت رسید.

روشنی تصریح کرد: این عملکرد شهید چاغروند چیزی جز دفاع جانانه از امامت و ولایت آن هم در عمل و نه صرفا در زبان نیست.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان با بیان اینکه شهید چاغروند برای همه مسلمانان، دین داران، رزمندگان، ایرانیان و لرستانی ها آبرو خرید، افزود: امروز جوانان و نوجوانان ایرانی و لرستانی باید بدانند که میراث دار چه فرهنگ مقدسی هستند و حفاظت و صیانت از چه فرهنگی به آنان سپرده شده است.

روشنی تصریح کرد: در این عرصه دپاس داشت مقام شهید چاغروند این است که ما به فرامین امام راحل و مقام معظم رهبری و فرامین دین اسلام عامل باشیم.

بنابر این گزارش غلامرضا چاغروند در سال 1353 در هوانیروز استخدام شد و آخرین ماموریت این خلبان شهید هوانیروز بعد ازظهر دوازدهم مهرماه سال 59 بوده است.

در این ماموریت شهید چاغروند و کمک خلبان ستوانیار حسین مصری و گروهبان یکم عادل موسوی عازم مأموریت از کرمانشاه به ایلام و دهلران می‌شود که پس از انجام ماموریت در مسیر بازگشت زمانی که به منطقه دهات جالیز بین موسیان و دشت عباس می‌رسند بالگرد آنها مورد اصابت گلوله دشمن قرار می‌گیرد و ناچار به فرود اجباری در بین نیروهای دشمن به خاطر حفظ سلامتی خود و سرنشینان می‌شوند.

دشمن با اسارت سرنشینان، تدارک یک مصاحبه رادیویی برای خوراک تبلیغاتی می‌دهد که خلبان چاغروند در مقابل خواست آنها مبنی بر اهانت به ساحت امام خمینی(ره) و مسئولین جمهوری اسلامی، از خود مقاومت نشان می‌دهد که همانجا او را پس از شکنجه به شهادت می رسانند و در همان مکان پیکر مطهرش را دفن می‌کنند.

عدم بازگشت بالگرد به پایگاه کرمانشاه تا مدتی در هاله‌ای از ابهام می‌ماند و در نهایت خانواده شهید چاغروند از طریق کمیته هلال احمر که پیگیری می‌کنند پی به شهادت خلبان چاغروند می‌برند.

کد مطلب 2383233

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