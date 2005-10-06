انزواي سولانا از مذاكرات آتي با سه كشور اروپايي با ايران

به گزارش خبرگزاري"مهر"، اين مقام آگاه مواضع فرصت طلبانه و با اغراض سياسي و منفي او را عامل انزواي سولانا دانست.
سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپاست و تا كنون سعي كرده نقش خود را در روند پرونده هسته اي ايران به خوبي ايفا كند.
يك مقام آگاه نزديك به تيم مذاكره كننده هسته اي تصريح كرد: قرار است در مذاكرات اتمي ايران و اتحاديه اروپا كه در آينده نزديك برگزار مي گردد از خاوير سولانا دعوت نگردد.
به گزارش خبرگزاري"مهر"، اين مقام آگاه مواضع فرصت طلبانه و با اغراض سياسي و منفي او را عامل انزواي سولانا دانست.
سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپاست و تا كنون سعي كرده نقش خود را در روند پرونده هسته اي ايران به خوبي ايفا كند.
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