انزواي سولانا از مذاكرات آتي با سه كشور اروپايي با ايران

به گزارش خبرگزاري"مهر"، اين مقام آگاه مواضع فرصت طلبانه و با اغراض سياسي و منفي او را عامل انزواي سولانا دانست.

سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپاست و تا كنون سعي كرده نقش خود را در روند پرونده هسته اي ايران به خوبي ايفا كند.