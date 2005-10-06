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۱۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۷:۲۴

يك مقام آگاه نزديك به تيم مذاكره كننده هسته اي عنوان كرد:

انزواي سولانا از مذاكرات آتي با سه كشور اروپايي با ايران

انزواي سولانا از مذاكرات آتي با سه كشور اروپايي با ايران

يك مقام آگاه نزديك به تيم مذاكره كننده هسته اي تصريح كرد: قرار است در مذاكرات اتمي ايران و اتحاديه اروپا كه در آينده نزديك برگزار مي گردد از خاوير سولانا دعوت نگردد.

به گزارش خبرگزاري"مهر"، اين مقام آگاه مواضع فرصت طلبانه و با اغراض سياسي و منفي او را عامل انزواي سولانا دانست.

سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپاست و تا كنون سعي كرده نقش خود را در روند پرونده هسته اي ايران به خوبي ايفا كند.

کد مطلب 238324

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