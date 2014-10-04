مسوولان نسبت به احیای دریاچه ارومیه احساس مسوولیت کنند/ ضرورت توجیه برنامه‌ ها برای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شبستری خیابانی ظهر شنبه در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ ریزی و توسعه استان که به منظور بررسی سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی در بخش زیر بنایی و بحث و تبادل نظر در خصوص برنامه‌ های احیای دریاچه ارومیه در استانداری برگزار شد، تاکید کرد: باید مردم نسبت به ضرورت برنامه‌ های احیای دریاچه ارومیه توجیه شوند.

وی اضافه کرد: ستاد احیای دریاچه ارومیه دو سال زمان برای تثبیت وضعیت این دریاچه و جلوگیری از مرگ آن تعیین کرده است که اگر این فرصت را از دست بدهیم دیگر هیچ تلاشی موثر نخواهد بود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در ادامه این جلسه احیای دریاچه ارومیه را از سیاست‌های راهبردی دولت دانست و ادامه داد: مسوولان موظف به اجرای برنامه‌ های دولت در راستای احیای دریاچه ارومیه هستند.

محمد صادق پور مهدی با بیان اینکه در سال ‌های گذشته راهکار عملی در راستای احیای دریاچه ارومیه ارایه نشده است، اظهار داشت: متاسفانه در سال های گذشته در این راستا راهکارهای عملی ارایه نشده بود که همین موضوع موجب بروز و تشدید وضعیت فعلی دریاچه است.

وی در ادامه ابراز داشت: دولت تدبیر و امید بعد از مطالعات گسترده به یک برنامه عملیاتی برای احیای دریاچه ارومیه رسیده که در کمترین زمان ممکن باید اجرا شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بر همکاری و هماهنگی همه بخش‌ها برای تحقق این مهم تاکید کرد و افزود: نتیجه ‌بخش بودن برنامه‌ های احیای دریاچه ارومیه نیازمند به صحنه آمدن مردم و مسوولان است.

پور مهدی اضافه کرد: انتقال 500 میلیون متر مکعب آب به زرینه ‌رود و محدودیت کشت آبی در حوضه دریاچه ارومیه تصویب شده است که این اقدامات نخستین قدم برای حفظ و تثبیت وضعیت موجود دریاچه است و بقیه اقدامات باید مرحله به مرحله انجام شود.

خلیل ساعی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری نیز در ادامه این جلسه با ارایه گزارشی از وضعیت موجود دریاچه ارومیه، راهکارهای عملیاتی و برنامه ‌های مصوب ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه را تشریح کرد که مورد بحث و بررسی اعضای شورای برنامه‌ ریزی قرار گرفت.

گفتنی است در این جلسه همچنین سند تدبیر توسعه استان در بخش زیر بنایی با اکثریت آرا به تصویب رسید .