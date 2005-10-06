ابراهيم جعفري : ايران دخالتي در امور عراق ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، ابراهيم جعفري نخست وزير عراق ادعاهاي برخي مقامات كشورهاي عربي مبني بر دخالت ايران در امور داخلي عراق را بي پايه و اساس خواند.



وي تاكيد كرد: روابط ايران و عراق بر اساس اصل سياست حسن همجواري چنان مستحكم و دوستانه و رو به گسترش است كه ما به آن افتخار مي كنيم.



جعفري در پاسخ به اين سوال درباره اتهامات برخي شخصيت هاي رسمي عربي عليه جمهوري اسلامي ايران مبني بر دخالت در امور داخلي عراق تاكيد كرد اين اتهامات بي پايه و اساس است و ما هرگز با آن موافق نيستيم.



شايان ذكر است طي روزهاي اخير برخي مقامات عرب در اظهاراتي بي پايه و اساس و در مواضعي مداخله جويانه درامور داخلي عراق، جمهوري اسلامي ايران را به دخالت در امور عراق متهم كردند كه اين اتهامات با واكنش قاطع مقامات عراق روبرو شد كه تاكيد كردند هيچ مدركي دال بر دخالت ايران در امور كشورشان وجود ندارد.



تاكيد مقامات عراقي بر همكاري سازنده و موثر ايران در برقراري امنيت در عراق در حالي است كه طي روزهاي گذشته مقامات برخي كشورهاي عربي با متهم كردن تهران به دخالت در امور داخلي كشور همسايه خود خود راوكيل و وصي مردم عراق قرار داده و مدعي شدند عراقي ها از دخالت ايراني ها شكايت دارند از سوي ديگر تاكيد اين نماينده بر امن بودن مرزهاي كشورش با ايران و اينكه اكثر تروريست ها از كشورهاي عربستان، سوريه، اردن ، كويت وارد عراق مي شوند، نشان مي دهد كه مقامات كشورهاي عربي از امن شدن عراق و تبديل آن به يك كشور باثبات كه دمكراسي واقعي يعني حكومت اكثريت درآن حاكم شود، نگران هستند.

روز گذشته نيز حسني مبارك رئيس جمهوري مصر در اظهاراتي نسنجيده و تحريك آميز نسبت به آنچه منزوي شدن اقليت عرب هاي سني در عراق ناميد، ابراز نگراني كرد.

در اين بين رسانه هاي كويت نيز در همراهي با جنجال سازي برخي مقامات عرب عليه ايران از قول حاجم الحسني رئيس مجمع ملي عراق به دروغ نوشتند كه ايران در ترورآيت اله محمد باقر حكيم رئيس فقيد مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق دست دارد كه تكذيب قاطع اين خبر از سوي الحسني نشان داد كه جنگ تبليغاتي و رسانه اي هدفمندي بر ضد ايران با هدف برهم زدن روابط دوستانه و مستحكم ميان اين كشور و عراق آغاز شده است.