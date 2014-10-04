اجرای 190 برنامه هفته ناجا در استان سمنان/ تصادفات منجر به فوت 19 درصد كاهش نشان می دهد

به گزارش خبرنگارمهر، سردار محمد رضا میرزایی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت پیش رو بودن هفته نیروی انتظامی با اشاره به این که شعار هفته ناجا " پلیس؛ تلاش جهادی،کارآمدی واقتدار" است افزود: 14 مهرماه به عنوان اقتدار، توانمندي و قانونمداري، 15 مهرماه خدمتگزاري، پاسخگويي و کرامت انساني، 16 مهرماه دانش بنيان، حرفه گرايي و روزآمدي، 17 مهر ماه تلاش جهادي، ايثارگري، تعالي فردي و سازماني، 18 مهرماه ولايت مداري و حاکميت ارزش هاي اسلامي و جامعه ايماني، 19 مهرماه عتماد عمومي، مشارکت مردمي و انضباط اجتماعي، 20 مهرماه آموزش همگاني، پيش بيني و پيشگيري اجتماعي نامگذاري شده است.

وی با بیان این مطلب که پليس با تكيه بر شعار سال كه توسط مقام معظم رهبري (مدظله العالي) نامگذاري شده می خواهد با تلاش جهادي و بهره گيري از فن آوري روز در مسير نهادينه كردن فرهنگ امنيت اجتماعي و توسعه رويكرد جامعه محوري در ماموريت هاي خويش گام هاي اساسي بردارد خاطر نشان کرد: امنيت از نيازهاي اساسي و همگاني است كه با تعامل خوب با شهروندان در اين استان به خوبي تامين شده و پليس براي تدوام اين امنيت مطلوب، تلاش مي كند.

فرمانده انتظامي استان سمنان برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح، دیدار با نماینده ولی فقیه، تجلیل از کارکنان ساعی و تلاشگر نیروهای وظیفه و کارکنان،افتتاح نمایشگاه نخستین عکس سوژه های ترافیکی درفرهنگسرای سمنان،افتتاح وبهره برداری از شهرک ترافیکی،برگزاری مسابقه تیراندازی بین مسئولان،حضور کارشناسان انتظامی در نماز جمعه را از جمله برنامه های این هفته عنوان کرد.

كاهش 19 درصدي تصادف هاي منجربه فوت در استان سمنان

میرزایی سرکشی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران، ، حضور کارشناسان و مسئولان انتظامی در برنامه‌های مختلف، تجدید میثاق با شهیدان و ... را از دیگر برنامه‌های هفته نیروی انتظامی در استان سمنان اعلام و عنوان کرد: طي 6 ماه گذشته ميزان تصادفات منجر به فوت در محورهاي درون شهري و برون شهري استان 19 درصد كاهش داشته است.

وی از كاهش 25 درصدي تصادف هاي منجر به فوت در محورهاي درون شهري استان طي 6 ماهه ابتداي سال خبر داد و اذعان داشت: اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته 20 نفر بوده و امسال 5 نفر كاهش يافته است.

فرمانده انتظامي استان سمنان با تاکید بر این که در تصادف هاي برون شهري نيز امسال بالغ بر 139 نفر فوت شدندكه نسبت به مدت مشابه سال گذشته که تعداد 170 نفر در تصادف هاي برون شهري استان جان خود را از دست دادند تعداد تصادف هاي منجر به فوت كاهش 18 درصدي را نشان مي داد ابراز داشت: برخورد با جرم به جاي مجرم و جامعه محوري به جاي تهديد محوري رويكرد ناجاست و در اين رويكرد مردم مهمترين سرمايه اجتماعي ناجا به شمار مي روند.

90 هزار همیار پلیس در مدارس استان سمنان فعالیت دارند

میرزایی از حضور 90 هزار همیار پلیس در مدارس سطح استان خبرداد و اظهار داشت: مردمی شدن کار نیروی انتظامی و عامل قرار دادن خود دانش آموز به این مطالب، هدف آموزش به همیاران پلیس است.

وی به فعالیت گسترده این فرماندهی در مبارزه با مواد مخدر در سال جاری اشاره کرد و گفت: در نیمه اول امسال یک هزار و 35 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان سمنان کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان ، دستگیری یک هزار و 500 نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر اعم از فروش، توزیع و عرضه، انهدام 50 باند تهیه و توزیع و اجرای 536 طرح در ارتباط با مواد مخدر از جمله کنترل محور، پاکسازی مناطق الوده و... را از دیگر فعالیت های این فرماندهی برشمرد.

وی با بیان اینکه این مواد به صورت ترانزیت از این استان عبور داده می شده است اظهار داشت: این مقدار کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل 150 درصد رشد دارد.

فرمانده انتظامي استان سمنان همچنین از کشف 156 کیلوگرم مرفین در عملیات مشترک پرسنل انتظامی استانهای سمنان و تهران در چند روز اخیر خبر داد و خاطر نشان کرد: این مقدار مواد با کارهای اطلاعاتی پرسنل مبارزه با مواد مخدر استان سمنان و همکاری نیروی انتظامی تهران در تهران کشف و ضبط شد.

