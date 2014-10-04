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۱۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۵:۰۲

اخبار امنیتی عراق/

تداوم محدودیتهای داعش علیه ساکنان دیالی

تداوم محدودیتهای داعش علیه ساکنان دیالی

ممانعت داعش از ورود ساکنان السعدیه و جلولاء به آرامگاهها برای زیارت اهل قبور و تاکید رئیس پلیس الانبار بر ضرورت قطع خطوط امدادرسانی به تروریستها از مهمترین اخبار امنیتی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، زید ابراهیم فرماندار المقدادیه در استان دیالی گفت: تروریستهای داعش مانع از زیارت اهل قبور ساکنان السعدیه و جلولاء شده اند.

وی افزود: تروریستهای داعش صبح امروز به شکل قابل ملاحظه ای در اطراف مقبره ها در السعدیه و جلولاء از توابع المقدادیه در شمال شرق بعقوبه در دیالی مستقر شدند تا مانع از حضور ساکنان برای زیارت اهل قبور شوند و مخالفان را تهدید به مجازات سنگین کرده اند.

از سوی دیگر احمد صداک الدلیمی رئیس پلیس الانبار گفت: آزادسازی الانبار از داعش نیاز به زمان دارد زیرا تروریستها تجهیزات زیادی از استانهای نینوا و صلاح الدین غارت کرده اند.

وی افزود: داعش مراکز فرماندهی و بیمارستانهایی برای درمان زخمی شدگان خود دارد و می تواند اطلاعاتی دریافت کند و شایعه پراکنی کند. تنها عاملی که اخراج داعش از الانبار را تسریع می کند قطع خطوط امدادرسانی است که این نیازمند کمک هوایی است. وزارت آموزش و پرورش بهتر است مکانهای دیگری برای دانش آموزان الانبار در استانهای دیگر بیابد.

کد مطلب 2383282

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