تداوم محدودیتهای داعش علیه ساکنان دیالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، زید ابراهیم فرماندار المقدادیه در استان دیالی گفت: تروریستهای داعش مانع از زیارت اهل قبور ساکنان السعدیه و جلولاء شده اند.

وی افزود: تروریستهای داعش صبح امروز به شکل قابل ملاحظه ای در اطراف مقبره ها در السعدیه و جلولاء از توابع المقدادیه در شمال شرق بعقوبه در دیالی مستقر شدند تا مانع از حضور ساکنان برای زیارت اهل قبور شوند و مخالفان را تهدید به مجازات سنگین کرده اند.

از سوی دیگر احمد صداک الدلیمی رئیس پلیس الانبار گفت: آزادسازی الانبار از داعش نیاز به زمان دارد زیرا تروریستها تجهیزات زیادی از استانهای نینوا و صلاح الدین غارت کرده اند.

وی افزود: داعش مراکز فرماندهی و بیمارستانهایی برای درمان زخمی شدگان خود دارد و می تواند اطلاعاتی دریافت کند و شایعه پراکنی کند. تنها عاملی که اخراج داعش از الانبار را تسریع می کند قطع خطوط امدادرسانی است که این نیازمند کمک هوایی است. وزارت آموزش و پرورش بهتر است مکانهای دیگری برای دانش آموزان الانبار در استانهای دیگر بیابد.