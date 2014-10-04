برگزاری مانور "امداد رسانی در حوادث ترافیکی" در البرز/ 10 مانور دیگر تا پایان سال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر آرش رحمتی در حاشیه برگزاری مانور "امداد رسانی در حوادث ترافیکی با تعداد مصدوم بالا" که ظهر امروز در اتوبان کرج – قزوین در محدوده منطقه خور برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مانور به منظور ارتقا سطح آمادگی نیروهای امدادی برای ارائه خدمات کیفی به مصدومان حوادث ترافیکی برگزار شده است.

وی ادامه داد: منطقه "خور" در اتوبان کرج – قزوین از نقاط پر حادثه راه های مواصلاتی استان البرز به شمار می رود از این رو به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای امداد رسانی به مصدومان این نقطه برای برگزاری مانور انتخاب شده است.

معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز گفت: در این مانور سناریو تصادف زنجیره ای چند دستگاه خودرو سواری با تعداد 15 مصدوم احتمالی طرح ریزی شده بود که برای امداد رسانی در این مانور از شش دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و آمبولانس فرماندهی استفاده شد.

رحمتی اعلام کرد: سپاه، بسیج، پلیس راهور، فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ و ارگان های مرتبط در این مانور مشارکت داشتند.

وی در پایان با بیان اینکه تا پایان سال جاری 10 مانور مدیریت بحران با موضوعات مختلف در استان البرز برگزار خواهد شد، گفت: مانور بعدی در هفته بلایای طبیعی برگزار خواهد شد.