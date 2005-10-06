روسيه به گفتگوهاي هسته اي اروپا با ايران نخواهد پيوست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، لاوروف در جمع خبرنگاران گفت:" به علت روابط روسيه با سه كشور اروپائي مسكو بدنبال تغييراتي در اين روابط نيست و نيازي به آن هم نيست".

وي كه به همراه محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي با خبرنگاران گفتگو مي كرد اظهار داشت: از همان ابتداي گفتگوهاي بين سه كشور اروپائي با ايران ، روسيه بصورت تنگاتنگي در اين روند با آنان همكاري و تعامل داشته و اكنون نيز اين همكاري ها ادامه دارد.

وزير امور خارجه روسيه افزود:"ما آماده مشاركت در اين روند هستيم و آماده ايم تا بطور موازي كار كنيم و به نتيجه اي دست يابيم كه به نفع همه باشد".

البرادعي نيز گفت : من در صددم تا سيستمي را براي تضمين استفاده صلح آميز از انرژي اتمي و كاهش استفاده نادرست از آن ايجاد كنم.