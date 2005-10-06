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۱۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۸:۵۱

وزير امور خارجه روسيه پس از ديدار با البرادعي در مسكو اعلام كرد ؛

روسيه به گفتگوهاي هسته اي اروپا با ايران نخواهد پيوست

سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه اظهار داشت كه كشورش به گفتگوهاي هسته اي ايران با اروپا نخواهد پيوست.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، لاوروف در جمع خبرنگاران گفت:" به علت روابط روسيه با سه كشور اروپائي مسكو بدنبال تغييراتي در اين روابط نيست و نيازي به آن هم نيست".

وي كه به همراه محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي با خبرنگاران گفتگو مي كرد اظهار داشت: از همان ابتداي  گفتگوهاي بين سه كشور اروپائي با ايران ،  روسيه بصورت تنگاتنگي در اين روند با آنان همكاري و تعامل داشته و اكنون نيز اين همكاري ها ادامه دارد.

وزير امور خارجه روسيه افزود:"ما آماده مشاركت در اين روند هستيم و آماده ايم تا بطور موازي كار كنيم و به نتيجه اي دست يابيم كه به نفع همه باشد".

البرادعي نيز گفت : من در صددم تا سيستمي را براي تضمين استفاده صلح آميز از انرژي اتمي و كاهش استفاده نادرست از آن ايجاد كنم.

 

کد مطلب 238331

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