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۱۲ مهر ۱۳۹۳، ۱۸:۰۶

هفته اول لیگ آزادگان؛

سیاه جامگان با برد شروع کرد/ شکست شهرداری تبریز در خانه

سیاه جامگان با برد شروع کرد/ شکست شهرداری تبریز در خانه

هفته نخست رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور با پیروزی تیم های داماش گیلان و سیاه جامگان مشهد و شکست شهرداری تبریز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول با‌شگاه‌های کشور عصر امروز شنبه آغاز شد که در اولین دیدار تیم سیاه جامگان مشهد موفق شد در بازی مقابل شهرداری بندر عباس با سه گل پیروز شود.

در دیگر مهم امروز تیم فوتبال داماش گیلان موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد شهرداری تبریز بگذرد. این دو تیم از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر از گروه ب مسابقات هستند.

نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

گروه الف:
* نیروی زمینی تهران صفر - فولاد‌ نوین اهواز صفر
* گیتی‌پسند اصفهان 1 - ایرانجوان بوشهر صفر

گروه ب:
* سیاه‌جامگان مشهد 3 - شهرداری بندر‌عباس 1
* راهیان کرمانشاه  1 - پارسه تهران صفر
* شهرداری تبریز 1- داماش گیلان 2

کد مطلب 2383375

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