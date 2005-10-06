بوش بار ديگر ايران و سوريه را به حمايت از تروريسم متهم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بوش در سخنراني خود كه درباره تروريسم در سراسر جهان بود گفت: بعضي ها حمله ما به عراق را موجب افزايش راديكاليزم مي دانند در حاليكه نقش اين مساله در ظهور اين پديده ناچيز بود و من به آنها يادآور مي شوم كه قبل از اينكه مسئله عراق بوجود آيد تنفر از سوي راديكالها وجود داشته است و تنفر آنها در زمان فعلي به بهانه حضور ما نيست.

وي گفت: پس از 11 سپتامبر ما سه طرح حمله از سوي القاعده به آمريكا و هفت حمله را به ساير نقاط خنثي كرديم.

رئيس جمهور آمريكا افزود:"متلاشي كردن شبكه هاي تروريستي كار بسيار مشكلي است آنها مي خواهند تجربه بيروت را تكرار كنند و برخي از رسانه هاي عربي نيز از آنها حمايت مي كنند".

بوش اظهار داشت: روسيه از حمله آمريكا به عراق حمايت نكرد و پس از آن شاهد بوديم كه چند صد نفر از كودكان اين كشور در بسلان توسط تروريستها كشته شند.

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه عراق جبهه اول و خط مقدم مبارزه با تروريسم خواهد بود اظهار داشت دست از جنگ عليه تروريستها برنخواهيم داشت و آنها دشمن اسلام و انسانيت هستند و از اسلام بهره برداري مي كنند.

رئيس جمهور آمريكا در بخش ديگري از سخنان خود گفت كه تروريستها در صدد به دست آوردن تسليحات كشتار جمعي و از بين بردن اسرائيل ، تهديد اروپا و حمله به ما هستند و سعي دارند مسيحيان، يهوديان و حتي همكيشاني از خودشان را كه سنتي مغاير با آنان دارند مورد هدف قرار دهند.