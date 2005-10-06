۱۴ مهر ۱۳۸۴، ۱۹:۰۷

بوش بار ديگر ايران و سوريه را به حمايت از تروريسم متهم كرد

جرج بوش رئيس جمهور آمريكا بار ديگر ايران و سوريه را متهم كرد كه از تروريسم حمايت مي كنند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بوش در سخنراني خود كه درباره تروريسم در سراسر جهان بود گفت: بعضي ها حمله ما به عراق را موجب افزايش راديكاليزم مي دانند در حاليكه نقش اين مساله در ظهور اين پديده ناچيز بود و من به آنها يادآور مي شوم كه قبل از اينكه مسئله عراق بوجود آيد تنفر از سوي راديكالها وجود داشته است و تنفر آنها در زمان فعلي به بهانه حضور ما نيست. 

وي گفت: پس از 11 سپتامبر ما سه طرح حمله از سوي القاعده به آمريكا و هفت حمله را به ساير نقاط خنثي كرديم.

رئيس جمهور آمريكا افزود:"متلاشي كردن شبكه هاي تروريستي كار بسيار مشكلي است آنها مي خواهند تجربه بيروت را تكرار كنند و برخي از رسانه هاي عربي نيز از آنها حمايت مي كنند".

بوش اظهار داشت: روسيه از حمله آمريكا به عراق حمايت نكرد و پس از آن شاهد بوديم كه چند صد نفر از كودكان اين كشور در بسلان توسط تروريستها كشته شند.

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه عراق جبهه اول و خط مقدم مبارزه با تروريسم خواهد بود اظهار داشت دست از جنگ عليه تروريستها برنخواهيم داشت و آنها دشمن اسلام و انسانيت هستند و از اسلام بهره برداري مي كنند.

رئيس جمهور آمريكا در بخش ديگري از سخنان خود گفت كه تروريستها در صدد به دست آوردن تسليحات كشتار جمعي و از بين بردن اسرائيل ، تهديد اروپا و حمله به ما هستند و سعي دارند مسيحيان، يهوديان و حتي همكيشاني از خودشان را كه سنتي مغاير با آنان دارند مورد هدف قرار دهند.

