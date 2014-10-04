شبه نظامیان فیلیپینی از داعش دنباله روی می کنند/ تهدید به سربریدن گروگان های آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری APA اتریش، دو شهروند آلمانی طی یک مصاحبه رادیویی اعلام کردند توسط گروه ابوسیاف در فیلیپین به گروگان گرفته شده اند. بر این اساس یک مرد 74 ساله و همسر 55 ساله وی در گفتگو با شبکه رادیویی محلی DXRZ از وضعیت دشوار و وخیم خود خبر دادند.

در این مصاحبه که پس از تهدیدهای گروه ابوسیاف پخش شد شهروندان آلمانی اعلام کردند توسط شبه نظامیان در داخل جنگل و در شرایط بسیار دشوار نگهداری می شوند و امیدی به زنده ماندن ندارند. شهروند 74 ساله آلمانی گفت آنها برای گذراندن تعطیلات و به عنوان توریست به فیلیپین رفته بودند اما به گروگان گرفته شده اند.

شبه نظامیان ابوسیاف برای آزادی این دو آلمانی خواستار دریافت مبالغ هنگفتی پول شده اند. آنها همچنین از دولت آلمان خواسته اند از ائتلاف ضدداعش به رهبری آمریکا خارج شود. گروگان گیران برای عملی شدن خواسته های خود تاریخ هفدهم اکتبر (بیست و پنجم مهر) را به عنوان ضرب الاجل تعیین و اعلام کرده اند در صورت بی توجهی به این خواسته ها، گروگان ها را سر می برند.

گفتنی است امروز تروریست های داعش با انتشار تصویری ویدئویی از قتل چهارمین گروگان غربی خود خبر دادند. این تصویر ویدئویی سربریده شدن این گروگان غربی را نشان می دهد. "آلن هنینگ" دومین فرد انگلیسی و در مجموع چهارمین گروگان غربی است که توسط این تروریست ها سربریده می شود.