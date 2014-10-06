تاثیر واکنش متحدان سوریه در تصمیم ناتو/ هدف ترکیه ساقط کردن نظام سوریه است

به گزارش خبرنگار مهر، رجب طیب اردوغان که هنگام حمله آمریکا به خاک عراق در سال 2003 میلادی موضع بی طرفی را در پیش گرفت و در سال 2011 نیز پس از مدتی تردید و دودلی در نهایت مجبور شد به دلیل عضویت ترکیه در ناتو، از موضع خود دست بکشد و در حمله هوایی این سازمان به خاک لیبی شرکت کند، هم اکنون باید خود را برای هر گونه اقدام احتمالی آماده کرده باشد، چرا که رویکردی متفاوت و البته متضاد با موضع گیری های پیشین اتخاذ کرده و این در حالی است که لیبی دور از ترکیه واقع شده و هزاران کیلومتر از آب های دریای مدیترانه میان این دو کشور فاصله انداخته، اما وضعیت در مورد عراق و سوریه کاملا متفاوت است و این کشور با این دو کشور هزاران کیلومتر مرز مشترک دارد.

دولت ترکیه که در سال های اخیر از حمایان مالی و تسلیحاتی گروه های تروریستی در سوریه و عراق بوده است در ابتدای ایجاد ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا به اشکال مختلف سعی در بی رغبت نشان دادن خود برای شرکت در این ائتلاف نشان داد اما بلافاصله بعد از آزادی گروگان های ترک توسط داعش در چرخشی 180 درجه ای مجوز مداخله نظامی در سوریه و عراق را از پارلمان این کشور اخذ کرد و حتی حملات هوایی ائتلاف علیه داعش را ناکافی دانسته و خواستار حمله زمینی به داعش شد.

همچنین رجب طیب اردوغان خواستار هدف قرار دادن دولت سوریه نیز شد. برخی تحلیلگران معتقد هستند که دولت ترکیه در حال انجام بزرگترین ماجراجویی تاریخی خود است. در همین راستا خبرنگار خبرگزاری مهر گفتگویی را با "ارجان دولاپچی" نویسنده ترک و کارشناس مسائل خاور میانه انجام داه است که در زیر آمده است:

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: چرا ترکیه از نزدیک خود را درگیر شرکت در ائتلاف بین المللی علیه داعش می کند؟

ارجان دولاپچی: ترکیه نمی تواند از فعالیت هایی که توسط آمریکا و ناتو انجام می گیرد، دوری گزیند. حامی بزرگ دولت ترکیه آمریکا و اتحادیه اروپا هستند از این رو آنکارا سیاست خارجی خود را بر اساس خواسته های آنها جهت می دهد. طی 12 سال گذشته وضع به همین منوال بوده است، دولت اردوغان به شدت به آمریکا وابسته بوده و تسلیم این کشور است.

در تحولات اخیر علیه داعش نیز وقایع به همین ترتیب شکل می گیرد. آنها هر کاری بخواهند انجام می دهند، همانطور که در گام نخست نشان دادند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور در سخنرانی خود در سازمان ملل نیز اعلام کرد در ائتلاف بین المللی با آمریکا همکاری می کند. وی این همکاری را نیز تعریف کرد: پیشروی زمینی، کمک هوایی، منطقه پرواز ممنوع و ساقط کردن نظام سوریه.

اردوغان با این سخنان موضوع فراموش شده تغییر نظام سوریه را بار دیگر مطرح کرد. در واقع این همان هدفی است که آمریکا با ادعای مقابله با داعش، پیگیری می کند. هدف اصلی ساقط کردن نظام "بشار اسد" و تقسیم کردن سوریه است. اما این یک هدف بسیار خطرناک است که هم ترکیه و هم منطقه را دچار مشکل می کند. از جمله این که ترکیه را با دوستان سوریه مواجه می کند. امروز سوریه در واقع کشوری است که با تروریسم دست و پنجه نرم می کند. اگر این ائتلاف در ادعای خود صادق هستند باید به سوریه کمک کند. با این وجود می بینیم که آنها به بهانه مقابله با داعش به دنبال مداخله در منطقه هستند. خواسته اصلی این ائتلاف تشکیل یک دولت کرد و قدرت بخشیدن به آن است.

آمریکا قصد دارد برای سومین بار به منطقه لشکرکشی کند و این بار تجزیه سوریه و ایجاد یک کردستان بزرگ در دستور کار است. اگر این امر تحقق یابد، ترکیه نیز تجزیه می شود زیرا بخش اعظم کردها در ترکیه به سر می برند. ترکیه با سیاست درهای باز خود در وضعیت ناگواری قرار دارد. با "عبدالله اوجالان" سرکرده گروه پ ک ک در زندان ملاقات ها ادامه دارد. هر چه می گویند به شکل قانون در می آید. به همین دلیل باید به بازی که با مرکزیت داعش در منطقه انجام می گیرد، دقت کرد. اگر ترکیه وارد این بازی شود، سرانجام خطرناکی در انتظارش خواهد بود و بازگشت از آن نیز سخت خواهد بود. هدف اصلی داعش نیز همین است. همانطور که بارها در رسانه ها اعلام شده، داعش به دنبال گسترش فعالیت هایش به ترکیه است.

- به نظر شما آیا ناتو در سوریه مداخله نظامی خواهد کرد؟

- آنها می خواهند یک بار دیگر این را امتحان کنند و این بار داعش بهانه شان است. باید دید واکنش دوستان سوریه (ایران، روسیه و چین) به این اقدام چگونه است. موضع این کشورها بسیار مهم است. اگر واکنش آنها شدید باشد آمریکا و ناتو قادر به عملی کردن این کار نخواهد بود. در غیر اینصورت آنها قدم به قدم سوریه را هدف گرفته و برای ساقط کردن اسد می کوشند. یک هدف دیگر ائتلاف نیز فاصله انداختن بین دولت سوریه و مناطق کردنشین و تلاش برای جدا کردن این مناطق است، همان کاری که در گذشته به بهانه این که کردها را از خطر صدام محافظت می کنند، انجام داده و اقلیم کردستان را به وجود آوردند. از این طریق آنها می خواهند برای کردها یک کریدور به دریای مدیترانه گشوده، نفت کردستان را به بازارهای جهانی بفروشند. در این میان به ترکیه نقش نگهبانی داده می شود.

تا کنون بخش اعظم فروش قاچاقی نفت از طریق اسرائیل انجام گرفته است. از 23 تانکر نفت حاضر در شهر مرزی جیحان 11 تانکر به اسرائیل رفته اند. این بدان معنی است که اسرائیل نفت بارزانی را می خرد و برای آن مشتری پیدا می کند. این مدرک مستدلی برای این ادعا است. اگر نظام سوریه فروبپاشد، اسرائیل در منطقه سروری می کند و از این انفعال در می آید. به این ترتیب ایران به عنوان دومین هدف در دستور کار قرار می گیرد. پ ک ک نیز منتظر گرفتن نقش در این سناریو است. این موضوع سال گذشته از زبان اوجالان بیان شد. گروه های کرد از جمله پ ک ک آماده ایفای نقش پیاده نظام غرب و اسرائیل هستند.

ترکیه نیز نقش پیمانکار فرعی را دارد. آنها می خواهند ارتش ترکیه را در مقابل داعش و سوریه قرار دهند. باید دید واکنش ارتش چیست؟ این موضوع می تواند چنین نقشه ای را بی اثر کند. در سال 1991 تورگوت اوزال در جنگ علیه عراق خواستار گشودن جبهه دوم بود اما "نجدت اوزتورون" رئیس وقت ستاد مشترک ارتش با این تصمیم مخالفت و با کناره گیری خود آن را بی اثر کرد. اوزال رئیس جمهور نتوانست ارتش را وارد مهلکه کند. امروز نیز اگر اردوغان فشار بیاورد، نتیجه مشابهی خواهد داشت. حفظ تمامیت ارضی ترکیه از هر چیزی برای ارتش مهم است، به همین دلیل به قضیه ورود نمی کند.

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گفتگو از پیمان یزدانی