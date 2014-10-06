هنوز موفق نشدیم اسلام را بین مردم سوئد به خوبی گسترش دهیم/ممنوعیت ذبح اسلامی دام در سوئد

جَرار جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مراسم عید قربان در سوئد همه ساله با حضور حدود 200 نفر در مرکز امام علی(ع) برگزار می‌شود و مسلمانان این کشور زیر نظر مجمع جهانی اهل بیت(ع) برای نماز و مراسم عید قربان گرد هم می‌آیند.

وی درباره شیوه آشنایی خود با دین اسلام گفت: مادر من ژاپنی و پدرم هم اهل هندوستان است و خودم متولد سوئد هستم و پدر و مادرم مسلمان هستند. من هم از ابتدا مسلمان بودم، اما اسلام را به معنای واقعی نمی‌شناختم از این رو بر خود لازم دیدم برای ادامه تحصیل و آشنایی با علوم عقلی دین اسلام وارد ایران شوم و در واقع جذب اسلام امام خمینی(ره) شدم.

وی با بیان اینکه هنوز موفق نشدیم که اسلام را بین خود مردم سوئد به خوبی گسترش دهیم، افزود: بیشتر مسلمانان سوئد تابعیت عراقی دارند، یعنی اصالتاً عراقی‌ هستند و بقیه از کشورهای افغانستان، ایران و تعداد کمی هم از پاکستان هستند.

این طلبه جامعه المصطفی العالمیه ادامه داد: مراسم عید قربان در سوئد برگزار می‌شود اما چون تعداد مسلمانان و شیعیان در سوئد کم هستند فقط در بعضی مناطق این مراسم برگزار می‌شود. یکی از این مکان‌ها در پایتخت سوئد استکهلم است که حدود 200 نفردر مرکز امام علی(ع)، زیر نظر مجمع جهانی اهل بیت، برای نماز و مراسم عید قربان گرد هم می‌آیند.

جعفری تصریح کرد: در مرکز اسلامی امام علی(ع)، مراسم عید فطر و قربان اقامه می‌شود، سپس خطبه نماز توسط خطیب، به زبان عربی و فارسی ایراد می‌شود.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد اجرای آداب عید قربان در کشور سوئد افزود: سپس جشن و سرور عید قربان و جمع آوری نذورات قربانی مسلمانان در مرکز امام علی(ع) انجام می‌گیرد.

این طلبه سوئدی خاطرنشان ساخت: در ماه‌های دیگر همچون محرم و رمضان نیز برنامه‌های متنوعی، به زبان‌های انگلیسی، عربی، فارسی و گاهی سوئدی در این مکان اجرا می‌شود.

ممنوعیت ذبح حیوانات در سوئد

وی با بیان اینکه در ایران ذبح شرعی انجام می‌گیرد، گفت: در سوئد ذبح کردن حیوانات در خارج از کشتارگاه ممنوع است و ما این حق را نداریم که ذبح اسلامی و حلال داشته باشیم، حتی در داخل مرکز امام علی(ع) نیز این اجازه را نداریم.

جعفری افزود: دولت مکان‌هایی را مشخص کرده که کشتار دام‌ها فقط در آن مکان‌ها انجام شود و آن مکان‌ها هم قوانین و دستورالعمل‌های خاص خودش را دارد مانند اینکه از شوک برقی برای بی‌حس کردن بدن دام استفاده می‌کنند تا دام درد ذبح کردن را متوجه نشود و در واقع دولت سوئد برحقوق حیوانات و مسائل بهداشتی پافشاری زیادی می‌کند.

مسلمان فقیر در سوئد نداریم

وی گفت: از این رو مرکز اسلامی امام علی(ع) نذورات نقدی از مسلمانان سوئد جمع آوری می‌کند و به ایران یا عراق می‌فرستد، در سوئد به آن صورت مسلمان فقیر نداریم، زیرا در سوئد مدارس و بیمارستان رایگان در اختیار شهروندان قرار داده می‌شود و خود دولت هم ماهیانه مبلغی در اختیار فقیران قرار می‌دهد.

طلبه سوئدی جامعه المصطفی العالمیه در پایان عنوان کرد: من از حضور در ایران و ادامه تحصیل بسیار خرسندم.