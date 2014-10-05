احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: در نیمسال اول سال تحصیلی جدید حدود 25 درصد سهیمه وام شهریه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اعم از دانشکده‌های دولتی، فنی و حرفه ای، آزاد، پیام نور، علمی و کاربردی، نسبت به نیمسال اول سال تحصیلی قبل افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در سال تحصیلی جدید کل اعتبار شهریه حدود 76 میلیارد تومان برای نیمسال اول سال تحصیلی جدید پیش بینی شده است .

به گزارش مهر، ناصر مطیعی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نیز پیش از این اعلام کرده بود، هیات امنای این صندوق سرانه وام دانشجویی را بازنگری کرده و انواع وام ها از 5 تا 20 درصدی افزایش یافته است.

همچنین، میزان وام شهریه دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی از 15 تا 18 درصد در سال تحصیلی جدید افزایش یافته است.