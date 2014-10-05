به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست، سیصد و شصت و پنجمین نشست هفتگی کانون ادبیات ایران خواهد بود که در آن مجموعهشعر «روزی در ونیز خودکشی میکنم» سروده نیلوفر امانتچی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
از نیلوفر امانتچی پیش از این مجموعهشعر «منهای کبریت» منتشر شده است.
مجری این برنامه امیر مرزبان است و آرش گرگانی و شهرام میرشکاک نیز در این برنامه به نقد مجموعهشعر مورد نظر خواهند پرداخت.
این جلسه روز دوشنبه 14 مهر از ساعت 17 در کانون ادبیات ایران واقع در خیابان هفت تیر، خیابان شهید مفتح جنوبی، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، خیابان اردلان، پلاک 25 برگزار خواهد شد.
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