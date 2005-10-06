امروز به بركت انقلاب نواي قرآن در كشور طنين انداز است// حكمت قرآني موجب اميد و عزم راسخ براي حركت در صراط مستقيم است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين ديدار كه قارياني از چهل و پنج كشور جهان حضور داشتند، حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر عمق يابي مضامين قرآني، ايمان، صفا و سلامت نفس، پاكيزگي روحي و تدبر و انس با قرآن را رمز بهره مندي از حكمتها و تعاليم اين كتاب آسماني و راه حقيقي درمان دردهاي بشر خواندند.

ايشان هدف از ترويج تلاوت قرآن در جامعه را انس مردم با قرآن كريم بر شمردند و افزودند: امروز به ياري پروردگار و به بركت انقلاب نواي قرآن در كشور طنين انداز است و همه مردم به ويژه جوانان و نوجوانان بايد با انس با اين كتاب آسماني و تدبر در آيات آن - حركت قرآني موجود در جامعه را گسترش دهند.

حضرت آيت الله خامنه اي حكمت قرآني را موجب شرح صدر، اميد، نور و عزم راسخ براي حركت در صراط مستقيم دانستند.

رهبر معظم انقلاب عمل نكردن به آيات كتاب الهي به ويژه درباره دوري گزيدن از دشمنان خدا و اسلام را باعث افزايش مشكلات كشورهاي اسلامي دانستند و افزودند: متاسفانه كشورهاي اسلامي خود را از عمل به تعاليم الهي محروم كرده اند اما با وجود اين بيداري اسلامي در ميان ملتهاي مسلمان رو به گسترش است.

بنا بر اين گزارش؛ در پايان اين محفل نوراني قرآني نماز مغرب و عشا به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و حاضران روزه خود را در حضور رهبر معظم انقلاب افطار كردند.