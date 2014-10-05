حضور فرزند سید حسن نصرالله در پشت صحنه فیلمی درباره داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین شریفی تهیه‌كننده فیلم سینمایی «آوازهای سرزمین من» در توضیحاتی به حضور گروه لبنانی و فرزند سیدحسن نصرالله اشاره کرد و گفت: طبق برنامه ریزی های ما بخش هایی از فیلم شامل سكانس های انفجار، حملات نیروهای تروریستی داعش و پلان هایی كه امكان فیلمبرداری آنها در لبنان وجود ندارد،‌ باید در ایران انجام می شد.

وی ادامه داد: به همین دلیل گروه تولید را از لبنان به ایران منتقل کردیم تا بخش های مذکور با نظارت و امنیت بهتر در کشور خودمان انجام شود. این بخش ها كه شامل حمله نیروهای داعش و انفجارهای مهیب است، در دكورهای عظیمی كه به این خاطر طراحی و ساخته شده اند، جلوی دوربین می روند. این دكورها در محوطه بزرگی شامل اردوگاه داعش و بخشی از مناطق تحت تصرف گروه تروریستی داعش است كه طی کمتر از یک هفته فیلمبرداری می‌شود.

به گفته شریفی، تاكنون 60 درصد فیلم فیلمبرداری شده و پس از ضبط سكانس هایی در ایران، دوباره گروه به لبنان باز خواهند گشت و كار تولید در همین كشور پایان می یابد.

این اولین فیلمی است که به نقش مخرب گروهک داعش و تکفیری ها در خاورمیانه می پردازد و مقاومت مردم منطقه در مقابل آنها را به تصویر می کشد. این موضوع البته در قالب یک داستان عاشقانه روایت می شود.

تهیه كننده فیلم های «هور در آتش» و «اشك سرما» ادامه داد: در این سكانس ها با بازی اشرف غیبور در نقش سر دسته داعش و عدی رعد به نقش توفیق از سران داعش، شاهد مواجهه نمایندگان دو جریان فكری داعش خواهیم بود. ضمن اینكه فیلمبرداری در لبنان در لوكیشن های بدیع و زیبایی انجام شده كه تنوع مناظر آن بر جذابیت بصری فیلم افزوده است.

وی همچنین به حضور فرزند سیدحسن نصرالله اشاره و بیان کرد: به تازگی سید جواد حسن نصرالله فرزند دبیر كل حزب الله لبنان به دعوت ما سر صحنه فیلم حضور یافته است و ضمن گفتگو با عوامل از جریان تولید فیلم دیدن كرد. البته ما پیش از آغاز فیلمبرداری فیلمنامه را نیز به وی داده بودیم تا از مشاوره وی در ساخت اثر بهره ببریم. همچنین قرار است تعدادی از مسئولان هنری کشور نیز بزودی با حضور سر صحنه از مراحل تولید دیدن کنند.

این فیلم به كارگردانی عباس رافعی شهریور امسال در لبنان كلید خورد. «آوازهای سرزمین من» داستان جوان مسلمانی به نام ناصر است که دل در گرو عشق دختری مسیحی به نام سارا دارد. اما آوار مشکلات، مسیر این پیوند را دشوار کرده است.

«آوازهای سرزمین من» نام موقت این فیلم است و بزودی تغییر می کند.

تمام بازیگران این فیلم از هنرمندان شناخته شده سینمای لبنان، مصر و سوریه انتخاب شده اند. فیلمی که به زبان عربی فیلمبرداری می شود و برای اکران عمومی در ایران قرار است دوبله شود.

فهرست عوامل اصلی این فیلم عبارتند از نویسنده: امین بهروزی (بر اساس قصه ای از حسین قاسمی جامی)، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، مدیر صدابرداری: بهروز معاونیان، طراح چهره پردازی: مهرداد قلی پور، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بهرام صحیحی، جانشینان تولید: مهدی شریفی، جعفر محمدی، طراح صحنه و لباس: الحاج ایمن جابر، انتخاب بازیگر: شادی زیدان،مشاور رسانه ای:هادی داداشی،بازیگران:تونی عیسی، نادین ویلسن نجیم، مهدی فخرالدین، آن ماری سلامه، عدی رعد، علی طحان، زینب مغنیه، سعید برکات، وفا مشداد، حسن فقیه، حسن فرهات، جمال حمدان و ...،محصول آفاق فیلم- به سفارش مرکز بین الملل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و امور مالی و اداری: اصغر تیموری مقدم.