به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 35 شعر سپید از این شاعر را شامل می‌شود که تعدادی از آن‌ها اشعاری با دغدغه و فضاهای زنانه هستند و برخی دیگر درباره مسائل اجتماعی و همچنین اتفاقات روزمره هستند.

اسامی اشعار کتاب به این ترتیب است:

خمیرهای وارفته، هوای دَم‌دار، کفش‌های آغشته به ساحل، آبستن واژه‌ها، عطش دریا، روزهای دورمانده از تقویم، هیجان نیمکت، تعطیلات اول هفته، نعل، ارتفاع حنجره، اجازه!، شاهزاده، خواب یک جفت چشم، یک اتفاق پیچ‌خورده، جغرافیای کوچک مادرم، ابرها خوشمزه‌اند، جغرافیای به حراج‌رفته، گورستان باشکوه لبانم، گرمسیرترین نقطه تختم، تمام می‌شوم، اصلا قرار نبود...، نقطه‌ی چین‌خورده‌ی زمین، ذائقه‌ی کیف دستی، هزار نکته‌ی باریک‌تر از مو،‌ تصاویر انتزاعی، اتوبان، کلاغ پر، یک اتفاق معمولی، پارک مردگان شهر، یک صحرا هوس، شوالیه، موج مات‌شده‌ی موهایت، سینه‌ات چای دم‌شده‌ای‌ست گرم، هیس! و چتر.

شعر «آبستن واژه‌ها» را از این کتاب می‌خوانیم:

گاهی به شکل زن

تهی می‌شوی در خودت

و بی‌ آن‌که حدس بزنی

شده‌ای آبستن واژه‌ها

که دارد برای خانه‌مان سقف می‌سازد

می‌بینی؟

بازی خوبی‌ست

چقدر آسان از خودت

شعرت

و حقوقی که به تاخیر افتاد...

می‌گذاری از مردی که حرف نمی‌زند

بازی را که عوض کنی

زن این شعر شعر نشده‌ام

که سایه‌ات قهرمان بزداید

این روزها

هراندازه تاریخ برای میرزا کوچک باشد

فین، جای بزرگی‌ست

برای امیری که ناگهان نبود.

این کتاب با 72 صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت 5 هزار تومان منتشر شده است.