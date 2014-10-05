نجات مرکبات از آفت سبزکننده با تلاش محقق ایرانی دانشگاه فلوریدا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا احسانی پس از مطالعه طولانی مدت بر روی علل شکل گیری فرآیند مخربی موسوم به "سبز شدن مرکبات" که لطمات جدی به صنعت کشاورزی و باغداری وارد می کند به این نتیجه رسیده است که با استفاده از تکنیک "پخش بخار" می توان باکتری های عامل این آفت را نابود کرد.

طی هفته های گذشته نگرانی های زیادی درخصوص نابودی صنعت چندین میلیارد دلاری پرورش باغات مرکبات در فلوریدای آمریکا مطرح شده است. کارشناسان گسترش حیرت آور فعالیت باکتری عامل این آفت را بی سابقه عنوان کرده و بر لزوم به کارگیری روش های فوری برای نجات این صنعت تأکید دارند. گسترش این آفت تا آن حد بوده که پیش بینی می شود این صنعت سودآور به زودی دچار ورشکستگی شود.

به عقیده دکتر احسانی گرچه این روش به ظاهر ساده و ارزان قیمت به نظر می رسد اما با تکیه بر آن می توان صنعت پرورش باغات مرکبات در آمریکا را نجات داده و در ادامه از آن برای مقابله با همین آفت در سایر کشورهای جهان استفاده کرد.

این محقق ایرانی امیدوار است با استفاده از تکنیک پخش بخار ضمن نابودی باکتری هایی که سبب تغییر رنگ مرکبات نارنجی به سبز می شوند، باغات این محصولات را بارورتر از پیش کرد.

احسانی و تیم همراهش پیش از این و در سال 2009 از تکنیک گرمایی برای نابودی این آفت استفاده می کردند اما اکنون با تلفیق آن با آب و تولید بخار، بازده کار افزایش چشمگیری یافته است.