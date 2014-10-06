شارژ تلفن همراه در کیوسک های قدیمی تلفن

به گزارش خبرگزاری مهر، گرچه بسیاری از تولید کنندگان تلفن همراه در جهان از نوآوری های خود در زمینه طراحی باتری هایی با طول عمر بیشتر خبر می دهند اما این مشکل زمانی که در خیابان و دور از شبکه برق روی دهد دست کمی از یک فاجعه نخواهد داشت!

اکنون پروژه Solarbox در لندن راه حلی برای پایان این نگرانی عنوان شده است. استفاده از این کیوسک های تلفن بسیار ساده است. فردی که شارژ باتری تلفن همراهش رو به پایان است پس از ورود به این کیوسک ها که دقیقا شبیه کیوسک های تلفن مسقف قدیمی است، تلفن همراه خود را به شارژری که قابلیت اتصال با گوشی مورد نظر را داشته باشد متصل می کند.

نکته مهم درخصوص این نوآوری تأمین برق لازم برای شارژ گوشی ها از طریق صفحات خورشیدی است که در قسمت بالایی کیوسک ها نصب شده اند.

این صفحات خورشیدی توان تولید برق تا 150 وات را دارند. برق تولید شده از این طریق به وسیله کابل های مخصوصی به ترمینالی منتقل می شود که چند رابط شارژی به آن متصل است. بدین ترتیب به نیاز افراد مختلف با گوشی های متنوع پاسخ داده می شود.

اخیرا 6 دستگاه از این کیوسک ها در لندن راه اندازی شده است. برآوردهای اولیه نشان می دهد تنها با توقف 12 دقیقه ای در این کیوسک ها تا 20 درصد باتری شارژ می شود که برای استفاده در دقایق پیش رو کافی به نظر می رسد.

این نوآوری به تازگی جایزه ویژه ای در زمینه ابتکارات دوست دار محیط زیست در لندن دریافت کرده است.