  1. دين، حوزه، انديشه
۱۳ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۳

در پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛

کتاب روش‌شناسی مطالعات فرهنگی نقد و بررسی می‌شود

نشست نقد و بررسی این کتاب با حضور حسین میرزایی، گرد آورنده کتاب، رضا صمیم و جبار رحمانی از اعضای هیأت علمی پژوهشکده و عباس کاظمی به عنوان منتقد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشست "نقد و بررسی کتاب روش‌شناسی مطالعات فرهنگی" را با حضور دکتر حسین میرزایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و گردآورنده کتاب برگزار می‌کند.
 
 این نشست، روز دوشنبه چهاردهم مهر ماه ساعت 15 با حضور دکتر رضا صمیم و دکتر جبار رحمانی، دوتن از اعضای هیات علمی پژوهشکده برگزار خواهد شد و دکتر عباس کاظمی نیز به عنوان منتقد در این جلسه حضور خواهند داشت.
 
علاقمندان می توانند برای شرکت در این جلسه به نشانی خیابان پاسداران، خیابان شهید مومنی‌نژاد ( گلستان اول)، شماره 124، سالن کنفرانس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمایند.
کد مطلب 2383599

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها