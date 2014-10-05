به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشست "نقد و بررسی کتاب روششناسی مطالعات فرهنگی" را با حضور دکتر حسین میرزایی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و گردآورنده کتاب برگزار میکند.
این نشست، روز دوشنبه چهاردهم مهر ماه ساعت 15 با حضور دکتر رضا صمیم و دکتر جبار رحمانی، دوتن از اعضای هیات علمی پژوهشکده برگزار خواهد شد و دکتر عباس کاظمی نیز به عنوان منتقد در این جلسه حضور خواهند داشت.
علاقمندان می توانند برای شرکت در این جلسه به نشانی خیابان پاسداران، خیابان شهید مومنینژاد ( گلستان اول)، شماره 124، سالن کنفرانس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی مراجعه نمایند.
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