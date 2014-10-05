به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "باغ بهشت" به کارگردانی مرتضی محمدیان در سومین روز از جشنواره فیلم کودک و نوجوان اکران شد که این فیلم نه کودکان و نه بزرگسالان را نتوانست راضی کند.

این فیلم که به زندگی کودکان خیابانی می پردازد داستان فردی است که در کودکی یتیم شده و اکنون با در اختیار قرار دادن محلی برای زندگی کودکان خیابانی با نام باغ بهشت سعی می‌کند تا از این کودکان حمایت کند؛ درست نقطه مقابل آنچه در سریال" آوای باران" شاهد آن بودیم.

تلفیق داستان و واقعیت در فیلم "باغ بهشت"



مرتضی محمدیان کارگردان فیلم در نشست پرسش و پاسخ فیلم های بخش مسابقه سینمای ایران درباره این فیلم اظهار داشت: این اکران را به همه دوستانم در رسانه تقدیم می کنم چون سال ها در این حرفه مشغول کار بوده‌ام.

وی در پاسخ به این سئوال که بازی بازیگران و داستان فیلم بسیار مصنوعی بود و به باور نمی‌نشست، تصریح کرد: بنای کار من این بود که به فیلم مستند داستانی نزدیک شوم اما کار بسیار سختی بود.

کارگردان فیلم ادامه داد: نمی خواستم با زبان درد از درد صحبت کنم چرا که مسایل دردناک مخصوص بچه ها نیست و به همین دلیل کودکان این فیلم با زبان امید صحبت می کنند.

محمدیان با بیان اینکه سعی داشتیم داستان فیلم به واقعیت نزدیک باشد، بیان داشت: ما در این فیلم داستان و مستند را با هم تلفیق کردیم به گونه‌ای که حتی واکنش آدم‌های فیلم نیز عادی است.

وی اضافه کرد: مردم واقعا از بازیگران کودک خیابانی فیلم خرید می کردند و یکی از آنها حتی 300 تومان به کودک بازیگر کمک کرده بود که به صندوق صدقات انداختیم.

کارگردان فیلم در پاسخ به این پرسش که این فیلم فاکتورهای سینمای کودک و نوجوان را نداشت و مخاطب کودک و بزرگسال هر دو را آزار می داد، تاکید کرد: در این فیلم نگاه کلی در داستان به کودکان خیابانی داشتیم تا تلنگری در اذهان ایجاد کنیم.

همچنین در ادامه این نشست حقانی‌پرست یکی از عوامل فیلم با بیان اینکه پس از پخش این فیلم در شب گذشته بزرگان سینما از ما راضی بودند، اظهار داشت: این فیلم را نمی توان با سریال "آوای باران" مقایسه کرد چرا که نشان دادن یک معضل در سریالی 30 تا 40 قسمتی با نشان دادن آن در 90 دقیقه بسیار متفاوت است.

وی ادامه داد: ما با این کودکان مدت ها زندگی کردیم و به آنها تئاتر درس دادیم؛ واقعیت زندگی اینها با آنچه روی پرده سینما است تفاوت دارد و در بسیاری از جاها نمی توان احساسات آنها را برانگیخت.

حقانی‌پرست تاکید کرد: به همین دلیل قلب من می گیرد که برخی در مواجهه با این کودکان به راحتی شیشه ماشین ها ها را بالا می دهند و کسی از قلب پشت شیشه خبر ندارد؛ خوشحالیم که کاری برای آنها انجام دادیم چراکه زندگی آنها نیز زیباست.

در ادامه مهدیس قنبری یکی از بازیگران کودک این فیلم اظهار داشت: از نقشم به عنوان کودک خیابانی در این فیلم راضی بودم اما دوست ندارم هیچ کس جای من سر چهارراه گل بفروشد.

کارگردان باید بتواند احساسات مختلف مخاطب را برانگیزد

شهره قمر یکی از بازیگران اصلی این فیلم در پاسخ به این پرسش که چرا فیلم از ژانر درام به تخیلی تبدیل شده بود و احساسات اغراق شده در فیلم زیاد است، اظهار داشت: خاصیت سینما این است؛ به قول کیارستمی کارگردانی موفق است که بتواند در قاب 16 میلیمتری و در چند ساعتی که مخاطب درگیر است احساسات وی را برانگیزد تا به موقع اشک بریزد، لبخند بزند و اخم کند.

وی افزود: این صحبت‌های من به دلیل دفاع از فیلم نیست گرچه روی فیلم‌هایم تعصب دارم.

این بازیگر سینمای ایران تاکیدکرد: موافقم که به دلیل امکانات ضعیف لوکیشن های ضعیفی داشتیم اما همه گروه دوستانه و از روی عشق برای این فیلم کار کردند.

سعی کردیم تا سفیر کودکان خیابانی باشیم

وی درباره ضعف های سکانس دادگاه در این فیلم بیان داشت: به شخصه معتقد بودم سکانس دادگاه به دلیل تاثیرگذاری باید در لوکیشن مناسب باشد اما پس از یک هفته گشت‌و‌گذار نیز نتوانستیم لوکیشن مناسبی پیدا کنیم.

قمر تاکید کرذ: دغدغه من همیشه در کارهایم این بود که کاری برای بچه‌های خیابانی که با زبان بی‌زبانی می گویند ما را هم ببینید، انجام دهم.

وی اضافه کرد: ما سفیر یونیسف نیستیم اما به عنوان عضوی کوچک از ایران می توانیم سفیری کوچک برای کودکان باشیم.