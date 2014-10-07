افزایش وقوع حوادث اتوبوسهای مسافربری به دلیل استفاده از لاستیک های چینی

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز اخبار حوادث جاده ای و واژگونی یا آتش سوزی اتوبوس های مسافر بری در مسیرهای مختلف کشور همچنان در تیتر رسانه ها قرار دارد. برخی علت حادثه را راننده و گروهی دیگر علت را شخص راننده، قاچاق سوخت یا لاستیک و حتی جاده ها عنوان می کنند.

یکی از عرضه کننده گان لاستیک خودروهای سنگین در ترمینال جنوب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بازار داغ لاستیک های چینی داغ داغ است اما در این بازار خبری از مافیا نیست و تنها برخی غول های وارد کننده به آسانی اقدام به واردات لاستیک می کنند.

وی گفت: 1000 نوع لاستیک برای اتوبوس ها است اما نوع مرغوب ایرانی آن "بارز" با قیمت حدود 2 میلیون تومان، و چینی آن حدود یک میلیون و 400 هزار تومان معامله می شود. البته نوع خارجی مرغوب هم داریم که حدود 4 تا 5 میلیون تومان است که رانندگان بسته به درآمدشان لاستیک ها را خریداری می کنند.

این فروشنده لاستیک اظهار داشت: لاستیک مرغوب و خوب افزایش توان اتوبوس، سوخت و حتی کاهش آلودگی هوا را به همراه دارد اما به دلیل کاهش تعداد مسافر و قیمت بلیط ها رانندگان استقبال کمی از لاستیک های گران قیمت و مرغوب می کنند.

به گفته این عرضه کننده لاستیک اختلاف قیمت یک تا 2 میلیون تومانی گاهی با عمر مسافران بازی می کند چرا که کیفیت نامرغوب لاستیک موجب ترکیدگی و پوسیدگی زودهنگام شده و واژگونی خودرو را به همراه دارد. پیشنهاد می شود اتحادیه و وزارت صنعت وارد شده تا مانع بروز حوادث تلخ در این خصوص شویم.