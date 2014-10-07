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۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۹:۰۹

افزایش وقوع حوادث اتوبوسهای مسافربری به دلیل استفاده از لاستیک های چینی

افزایش وقوع حوادث اتوبوسهای مسافربری به دلیل استفاده از لاستیک های چینی

یک عرضه کننده لاستیک های خودروهای سنگین در ترمینال جنوب تهران گفت: اختلاف یک تا 2 میلیون تومانی موجب می شود تا رانندگان از لاستیک چینی استفاده کنند که موجب ترکیدگی و واژگونی اتوبوس و اصطحلاک ماشین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هنوز اخبار حوادث جاده ای و واژگونی یا آتش سوزی اتوبوس های مسافر بری در مسیرهای مختلف کشور همچنان در تیتر رسانه ها قرار دارد. برخی علت حادثه را راننده و گروهی دیگر علت را شخص راننده، قاچاق سوخت یا لاستیک و حتی جاده ها عنوان می کنند.

یکی از عرضه کننده گان لاستیک خودروهای سنگین در ترمینال جنوب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: بازار داغ لاستیک های چینی داغ داغ است اما در این بازار خبری از مافیا نیست و تنها برخی غول های وارد کننده به آسانی اقدام به واردات لاستیک می کنند.

وی گفت: 1000 نوع لاستیک برای اتوبوس ها است اما نوع مرغوب ایرانی آن "بارز" با قیمت حدود 2 میلیون تومان، و چینی آن حدود یک میلیون و 400 هزار تومان معامله می شود. البته نوع خارجی مرغوب هم داریم که حدود 4 تا 5 میلیون تومان است که رانندگان بسته به درآمدشان لاستیک ها را خریداری می کنند.

این فروشنده لاستیک اظهار داشت: لاستیک مرغوب و خوب افزایش توان اتوبوس، سوخت و حتی کاهش آلودگی هوا را به همراه دارد اما به دلیل کاهش تعداد مسافر و قیمت بلیط ها رانندگان استقبال کمی از لاستیک های گران قیمت و مرغوب می کنند.

به گفته این عرضه کننده لاستیک اختلاف قیمت یک تا 2 میلیون تومانی گاهی با عمر مسافران بازی می کند چرا که کیفیت نامرغوب لاستیک موجب ترکیدگی و پوسیدگی زودهنگام شده و واژگونی خودرو را به همراه دارد. پیشنهاد می شود اتحادیه و وزارت صنعت وارد شده تا مانع بروز حوادث تلخ در این خصوص شویم.

کد مطلب 2383659

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