سالانه 90 مسابقه ورزشی کارگران اردبیلی در شهرستان ها برگزار می شود

حسین منوری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مسابقات جهت اعزام تیم به سطح ملی رقابت ها انجام شده و همه ساله نزدیک به 25 تیم از استان اردبیل اعزام می شود.

وی با بیان اینکه اداره تعاون و کار استان سه هزار و 500 نفر ورزشکار سازمان یافته دارد، اضافه کرد: تعداد کل ورزشکاران مراجعه کننده به امکان ورزشی نزدیک به هشت هزار نفر است.

منوری تصریح کرد: ورزشگاه ویژه کارگران و این دستگاه اجرایی در شهرستان های اردبیل، مشگین شهر، پارس آباد، بیله سوار، گرمی، کوثر و خلخال دایر است.

به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر خود کارگران، خانواده آن ها نیز می توانند از امکانات ورزشی استفاده کنند.

وی سایر امکانات ایجاد شده برای کارگران و کارکنان تحت پوشش را را ایجاد 32 کتابخانه در واحدهای کارگاهی و 102 نمازخانه با برخورداری از ائمه جماعت عنوان کرد.

وی به انتخاب سالانه 9 کارگر اشاره کرد و افزود: سه کارگر از بخش صنعت، سه مورد کشاورزی و سه مورد خدمات انتخاب و تجلیل می شوند.

منوری در خصوص سالم سازی فضای محیط کاری برگزاری دوره های سو مصرف مواد مخدر با همکاری بهزیستی را یادآور شد و گفت: از ابتدای امسال پنج دوره تاکنون برگزار شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بخش مهمی از نیروی کار استان را بانوان خواند و افزود: آموزش مهارت زندگی برای 70 نفر از بانوان برگزار شده و جهت نمایش تولیدات خانگی آن ها سالانه نمایشگاه برگزار می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد این مجموعه در نمایشگاه صنایع دستی بانوان در اصفهان حضور فعال داشته باشد.