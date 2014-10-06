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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۸:۴۸

منوری:

سالانه 90 مسابقه ورزشی کارگران اردبیلی در شهرستان ها برگزار می شود

سالانه 90 مسابقه ورزشی کارگران اردبیلی در شهرستان ها برگزار می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از برگزاری سالانه بیش از 90 مسابقه ورزشی ویژه کارگران در شهرستان های استان خبر داد.

حسین منوری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این مسابقات جهت اعزام تیم به سطح ملی رقابت ها انجام شده و همه ساله نزدیک به 25 تیم از استان اردبیل اعزام می شود.

وی با بیان اینکه اداره تعاون و کار استان سه هزار و 500 نفر ورزشکار سازمان یافته دارد، اضافه کرد: تعداد کل ورزشکاران مراجعه کننده به امکان ورزشی نزدیک به هشت هزار نفر است.

منوری تصریح کرد: ورزشگاه ویژه کارگران و این دستگاه اجرایی در شهرستان های اردبیل، مشگین شهر، پارس آباد، بیله سوار، گرمی، کوثر و خلخال دایر است.

به گفته مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی علاوه بر خود  کارگران، خانواده آن ها نیز می توانند از امکانات ورزشی استفاده کنند.

وی سایر امکانات ایجاد شده برای کارگران و کارکنان تحت پوشش را را ایجاد 32 کتابخانه در واحدهای کارگاهی و 102 نمازخانه با برخورداری از ائمه جماعت عنوان کرد.

وی به انتخاب سالانه 9 کارگر اشاره کرد و افزود: سه کارگر از بخش صنعت، سه مورد کشاورزی و سه مورد خدمات انتخاب و تجلیل می شوند.

منوری در خصوص سالم سازی فضای محیط کاری برگزاری دوره های سو مصرف مواد مخدر با همکاری بهزیستی را یادآور شد و گفت: از ابتدای امسال پنج دوره تاکنون برگزار شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بخش مهمی از نیروی کار استان را بانوان خواند و افزود: آموزش مهارت زندگی برای 70 نفر از بانوان برگزار شده و جهت نمایش تولیدات خانگی آن ها سالانه نمایشگاه برگزار می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد این مجموعه در نمایشگاه صنایع دستی بانوان در اصفهان حضور فعال داشته باشد.

کد مطلب 2383718

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