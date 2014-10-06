آموزش فرزندان سبب رفع دغدغه های تربیتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم جمشیدی صبح دوشنبه در ستاد هفته ملی کودک و نوجوان با اشاره به اینکه مجموعه ای از عوامل دررشد کودک نقش دارند، گفت: هرنهادی موظف است درراستای تعلیم وتربیت کودک به وظایف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه نگاه نمادین و اختصاص تنها یک شعار به هفته کودک، شیوه مناسبی برای بیان ویژگیهای این دوره و پرداختن به حوزه کودک نیست، افزود: درابتدا باید آموزش مناسب درزمینه های تعامل مناسب اجتماعی، ویژگیهای جنسی و شخصیتی دردوران مختلف زندگی و خودمراقبتی، استفاده درست از تبلت ،گوشی همراه و ..رابه فرزندان بدهیم.

جمشیدی با اشاره به اینکه آموزش مناسب فرزندان سبب رفع تمامی دغدغه های تربیتی و مشکلات اجتماعی می شود، ابرازداشت: لازم است دراین حوزه ازمفاهیم ومبانی دین اسلام و همچنین تجربیات مفید و مناسب کشورهای دیگر نیز بهره مندشویم.

مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری مازندران بیان کرد: وظیفه سازمان آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی در راستای تربیت کودکان ایرانی بسیار اثرگذار است.

وی با بیان اینکه درطرحی با عنوان " توسل مهر" نشست های مختلفی رادرمدارس ودانشگاهها برگزار می کنیم، افزود: دراین جلسات به پرسش های نوجوانان وجوانان درحوزه های مختلف ، پاسخ داده می شود.

جمشیدی درادامه با اشاره به جشن هفته ملي كودك در مازندران خواستار حضور مسئولان و خانواده ها در نمايشگاه هفته ملي كودك شد.



مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران نیز در حاشیه این جلسه گفت: سه نفر از مربيان كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان مازندران به عنوان مربيان برتر مراكز فرهنگي و هنري كانون پرورش فكري كشور معرفي شدند.



قاسم عزیززاده گرجی افزود: "مائده یحیی پور مربی ادبی مراكز بابل ، مریم یدالله پور مربی مسئول فرهنگی مركز چالوس و تابان فرزانه پور مربی فرهنگی مركز تنكابن " به عنوان برترين هاي كانون مازندران انتخاب شدند.



وی بیان کرد: هرساله به منظور ارج نهادن به تلاش‌هاي صادقانه مربيان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سراسر كشور از ميان آنها تعدادي به عنوان مربی مسئولان و مربيان موفق در سطح كشور و استان ها انتخاب مي‌شوند كه امسال نيز اين بر اساس ارزيابي صورت گرفته در سال 92 و شش ماهه اول سال 93 اين انتخاب صورت پذيرفت.



گرجی افزود: شناسايي نيروهاي‌ فعال و دلسوز كانون و قدرداني از زحمات آنان در راستاي ايجاد انگيزه بيشتر براي تلاش بهتر بهبود وضعيت آموزشي موثر مهمترين دليل انتخاب مربيان برتر كانون پرورش فكري است.



عزيززاده گرجي افزود: از نگاه ما، همه مربيان نمونه و موفق هستند زیرا در امر تربيت و شكوفايي استعداد هاي كودكان ونوجواناني تلاش مي كنند كه آينده سازان فرداي ايران اسلامي اندو كارنامه موفق كانون مازندران در اين خصوص شاهد اين مدعاست.



گرجي تصريح كرد: ايجاد زمينه رشد معنوي و اخلاقي در مربيان و بهبود روش‌هاي انجام كار و بالا بردن ميزان كارايي آنان به منظور عملكرد موفق كانون در زمينه‌هاي آموزشي مختلف مي تواند ملاك واقعي يك مربي موفق باشد كه اميد است كه مربيان و همكاران ما در اين خصوص فعال تر از گذشته تلاش نمايند.