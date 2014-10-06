جدول زمانی آزمونهای 94 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش برنامه زمانی آزمونهای سال آینده دانشگاههای کشور در تمام مقاطع تحصیلی، اعلام شد.
جدول برنامه زماني ثبت نام و برگزاري آزمونها
|نام آزمون
|شروع و پایان ثبت نام
|زمان برگزاری آزمون
|آزمون تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 94)
|17 تا 25 آبان
|16،15 و 17 بهمن 93
|آزمون كارداني فني و كارداني حرفه اي بهمن ماه 1393 دانشگاه جامع علمي – كاربردي
|20 تا 27 آبان
|پذیرش با سوابق تحصیلی
|زمون مهندسي فناوري و كارشناسي حرفه اي ناپيوسته بهمن ماه 1393 دانشگاه جامع علمي – كاربردي
|9 تا 16 آذر
|پذیرش با سوابق تحصیلی
|آزمون دوره نيمه متمركز دكتري تخصصي Ph.D سال 1394
|16 تا 23 آذر
|15 اسفند 93
|آزمون سراسری سال 94
|19 تا 28 بهمن
|22،21 و 23 خرداد 94
|آزمون دوره هاي كارداني فني و حرفه اي سال 1394
|13 تا 20 اردیبهشت 94
|صبح جمعه 16 مرداد 94
|آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394
|3 تا 10 خرداد 94
|عصر جمعه 16 مرداد 94
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