حزب الله حملات گسترده تکفیریها را دفع کرد/دهها تروریست به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حملات تروریستهای تکفیری با کشته و زخمی شدن شمار زیادی از آنها همراه شد.

بر اساس گزارش منابع المنار، شمار زیادی از تروریستهای جبهه النصره وابسته به شبکه القاعده، به تپه های منطقه بریتال در بقاع لبنان حمله ور شدند، اما نیروهای مقاومت با انواع سلاحها، این حمله را دفع کرده و خسارتها و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند.

خبرگزاری رسمی لبنان هم گزارش داد درگیریهای شدیدی در شرق تپه های بریتال در اطراف منطقه النبی سباط و تپه های حام پس از حملات تروریستها به تپه های بریتال جریان دارد که این درگیریها به کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها منجر شده است.

این خبرگزاری اعلام کرده است درگیریهای شدیدی همزمان با حمله تروریستها به منطقه الخشع در تپه های شرقی رخ داده است.

الیوم السابع هم از هلاکت دست کم 16 تروریست جبهه النصره در درگیری با رزمندگان مقاومت لبنان خبر داده است.