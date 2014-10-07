سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پایانه های اصلی مسافربری باید در کمربندهایی ورودی شهر ایجاد شوند نه در مرکز شهر به همین دلیل بحث جانمایی جدید پایانه ها در دستور کار است.

وی با بیان اینکه در گام نخست ایجاد پایانه جدید شرق در سرخه حصار در دستور کار است گفت: در تلاشیم تا با ایجاد پایانه جدید شرق، نسبت به جمع آوری پایانه قدیم اقدام کنیم.

معاون شهردار تهران با تاکید براینکه مکان یابی برای انتقال پایانه غرب و جنوب نیز در حال انجام است گفت: به دنبال آن هستیم تا بتوانیم پایانه غرب و جنوب را نیز به نقطه ای دیگر منتقل کنیم چرا که با ایجاد پایانه های اصلی در محدوده ورودی های شهر می توانیم شرایطی را فراهم کنیم که کارهای خدماتی ناوگان برون شهری مانند تعمیر ناوگان، سوخت گیری و شست و شو دیگر در داخل شهر انجام نشود.

وی تصریح کرد: همچنین باید در داخل شهر امکان مسافر گیری را از طریق پایانه های غیر متمرکز درون شهری فراهم شود که این مهم در دستور کار است تا ضمن ایجاد دسترسی های آسان شهروندان از سفرهای غیر ضروری برای رسیدن به پایانه ها جلوگیری شود.