کشف 70 درصدی قتلها در قزوین بیانگر موفقیت پلیس در کاهش جرائم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سلمان امیری صبح دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک که به مناسبت آ؛از هفته نیروی انتظامی با حضور استاندار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ستاد ناجا برگزار شد اظهارداشت: یکی از اهداف ما ارتقای احساس امنیت در استان و برخورد با متخلفان است.

امیری افزود: بر اساس تدبیر مقام معظم رهبری تلاش می کنیم تا شعار امسال محقق شود و مردم در کنار احساس امنیت نمودهای عینی کاهش جرم و تخلف و برخورد با مجرمان را مشاهده کند.

جانشین ناجا در استان قزوین تصریح کرد: در شش ماهعه امسال جرائم خشن 19 درصد، سرقت به عنف پنج درصد، خودکشی 44 درصد، 100 درصد سرقت مسلحانه در استان کاهش یافته و با کنترل موثر پلیس شاهد ارتقاء امنیت عمومی در استان هستیم.

سرهنگ امیری گفت: افزایش 70 درصدی کشف قتل ها در استان از دیگر موفقیتهای ناجا در قزوین است که در همین راستا در حوزه مواد مخدر هم شاهد افزایش 42 درصدی دستگیری معتادانی و قاچاقچیان هستیم.

وی افزود: در شش ماهه امسال دو هزار و 529 معتاد و قاچاقچی دستگیر شدند که با کشف 236 درصدی قاچاق سیگار گامی در مبارزه با متخلفان برداشته شده است.

این مسئول یادآورشد: در راستای کاهش سوانح فوتی و جرحی در استان هم در مدت یاد شده شاهد کاهش 33 درصدی سوانح منجر به فوت و 30 درصدی سوانح منجر به جرح در حوادث درون شهری و در درون شهری میزان تصادفات منجر به فوت 16 درصد کاهش یافته و منجر به جرح 21 درصد افزایش یافته است.

در این مراسم از خانواده شهدای نیروی انتظامی استان تجلیل شد.