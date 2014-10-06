لهستان مقصد نخستین سفر استولتبرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ، استولتبرگ دبیر کل جدید ناتو قصد دارد در نخستین سفر رسمی خود پس از به دست گیری سکان ناتو راهی ورشو پایتخت لهستان شود .

وی قرار است در این سفر با سیمونیاک وزیر دفاع لهستان دیدار کرده و درباره موضوعات مشترک میان ورشو - ناتو به گفتگو و تبادل نظر بپردازد .

استولتنبرگ همچنین با کوموروسکی رئیس جمهوری لهستان نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد .لهستان به سبب بحران اوکراین دارای اهمیت ویژه ای برای ناتو است .

دبیرکل جدید ناتو از اول ماه اکتبر بر مسند این سازمان تکیه زده است .