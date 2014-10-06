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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۹:۱۱

لهستان مقصد نخستین سفر استولتبرگ

لهستان مقصد نخستین سفر استولتبرگ

دبیر کل جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در اولین مرحله از سفر خود به لهستان می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان ، استولتبرگ دبیر کل جدید ناتو قصد دارد در نخستین سفر رسمی خود پس از به دست گیری سکان ناتو راهی ورشو پایتخت لهستان شود .

وی قرار است در این سفر با سیمونیاک وزیر دفاع لهستان دیدار کرده و درباره موضوعات مشترک میان ورشو - ناتو به گفتگو و تبادل نظر بپردازد .

استولتنبرگ همچنین با کوموروسکی رئیس جمهوری لهستان نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد .لهستان به سبب بحران اوکراین دارای اهمیت ویژه ای برای ناتو است .

دبیرکل جدید ناتو از اول ماه اکتبر بر مسند این سازمان تکیه زده است .

 

کد مطلب 2383737

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