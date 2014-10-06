کشاورزی اردبیل نیازمند کشت دوم است

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی صبح دوشنبه در بازدید از اراضی کشاورزی محدوده شهر اردبیل تصریح کرد: به تمامی ایرادات و اشکالات کشت دوم معتقدیم و با این وجود باید به رقم محصولات تولیدی در کشت دوم توجه شود.

وی تولید 300 هزار تن علوفه در کشت دوم و تولید سویا را قابل توجه خواند و افزود: در صورتی که برخی دستگاه ها خواستار توقف کشت دوم هستند باید تمامی ابعاد آن را بررسی کنند.

سروی مدیریت آب در مغان را قابل توجه خواند و گفت: برای اولین با آبیاری شبانه در این منطقه انجام شد و انتظار می رود آبیاری 29 هزار هکتار برای کشت دوم انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان معتقد است به جای توقف کشت دوم آب موجود از ابتدا باید به صورت بهنیه مدیریت شود تا به مشکل کم آبی در کشت اول و دوم برنخوریم.

وی تاکید دارد که کاهش سطح سفره های آبی تقصیر جهاد کشاورزی نیست و باید بررسی شود کلید‌ آب در دست چه کسی است و چه کسی آب را تخصیص می دهد.

سروی معتقد است آبیاری در کشاورزی به ویژه در دشت اردبیل به دلیل کاهش حجم سفره های آبی باید با مدیریت بهینه همراه باشد و از شیوه های جدید در این خصوص استفاده شود.

وی افزود: هر تصمیمی برای کشت دوم اخذ می شود باید با رعایت همه جوانب موضوع باشد.