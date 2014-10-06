به گزارش خبرنگار مهر، احمد امینی روش صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روز روستا اظهار داشت: شهرستان جیرفت دارای هزار و 264 روستای دارای سکنه و بدون سکنه است.

وی با اشاره به فعالیت 272 دهیاری در شهرستان جیرفت، افزود: دهیاران در واقع نمایندگان دولت محسوب شده و باید مشکلات و کمبودهای موجود در حوزه خود را به اطلاع مسئولان برسانند.

امینی روش جمعیت بخش مرکزی جیرفت را 69 هزار نفر دانست و اذعان داشت: از این تعداد 62 هزار نفر از خدمات دهیاری ها بهره می برند.

وی جمعیت درب بهشت را هشت هزار نفر عنوان کرد و افزود: از جمعیت 36 هزار نفری ساردوئیه نیز 22 هزار نفر از خدمات دهیاری ها استفاده می کنند.

فرماندار جیرفت از بهره مندی 12 هزار و 473 نفر جبالبارزی از خدمات 41 دهیاری خبر داد و گفت: در بخش اسماعیلی شهرستان جیرفت نیز 41 هزار نفر تحت پوشش خدمات 60 دهیاری قرار دارند.

لزوم حمایت ویژه از جمعیت روستایی

وی بر لزوم حمایت ویژه از جمعیت روستایی تاکید و گفت: دامپروری و کشاورزی مهمترین حرفه روستاییان است و این قشر نقش مهمی در تامین امنیت غذایی ایفا می‌کند.

امینی روش یکی از اولویت‌های دولت تدبیر و امید را توسعه عدالت اجتماعی در روستاها دانست و افزود: اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است که از آن جمله می توان به طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد.

فرماندار جیرفت در ادامه بر لزوم جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها تاکید و تصریح کرد: اجرای طرح هادی در روستاها تا حدودی از این امر جلوگیری کرده و باید ادامه پیدا کند.

امکانات به صورت عادلانه در مناطق توزیع شود

این مسئول ابراز داشت: باید امکانات به صورت عادلانه در مناطق توزیع شود و خدماتی که در شهرها وجود دارد به روستاها نیز انقتال داده شود.

وی به مسئله بحران آب در استان کرمان اشاره کرد و افزود: حل این بحران در گروه همکاری همه احاد جامعه به ویژه کشاورزان است.

فرماندار جیرفت با اشاره به اینکه بیشترین حجم آب استان کرمان در بخش کشاورزی استفاده می شود، تصریح کرد: باید آموزش های لازم در خصوص افزایش بهره وری و استفاده بهینه از منابع آبی به کشاورزان داده شود.

این مسئول بر لزوم تجهیز مزارع به سیستم های آبیاری مکانیزه تاکید کرد و یادآور شد: آبیاری غرق آبی و سنتی باعث هدررفت حجم عظیمی از آب می شود که در شرایط کم آبی استان حتما باید چاره ای اساسی برای آن اندیشیده شود.

امینی روش گفت: در حال حاضر اکثر روستاهای بالای 50 خانوار از امکاناتی چون آب آشامیدنی سالم، راه آسفالت و بهداشت و درمان برخوردارند.