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۱۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۰:۰۱

موسوی:

26 میلیارد ریال از مطالبات واحدهای تولیدی مازندران تعیین تکلیف شد

26 میلیارد ریال از مطالبات واحدهای تولیدی مازندران تعیین تکلیف شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: حدود 26 میلیارد ریال از مطالبات و بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی صبح دوشنبه در جلسه کمیته وصول مطالبات استان از برگزاري 12 جلسه كميته وصول مطالبات و اجراي تعهدات ، در ششماهه نخست سالجاري خبر داد و گفت: جلسات كميته وصول مطالبات بصورت هفتگي و بمنظور بررسي و تعيين تكليف ميزان بدهي واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان برگزار مي شود.

مديرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران افزود: در جلسات كميته وصول مطالبات ، تاكنون 113 واحد توليدي و صنعتي كه سررسيد پرداختي آنها صورت نگرفته ، مورد بررسي قرار گرفت و 9 میلیاردو 200 ميليون ريال بصورت نقدي و 16 ميليارد و 500 ميليون ريال نيز بصورت اسناد ، تعيين تكليف شد.

موسوي بيان کرد: اجراي تعهدات مالي از سوي واحدهاي توليدي و صنعتي موجب اجرا و تكميل زيرساخت در شهركها و نواحي صنعتي مي شود تا شاهد نماي فيزيكي مناسب در سطح شهركها و نواحي صنعتي باشيم كه چشم انداز مطلوب در فضاي محيط صنعتي ، افزايش راندمان و توان توليد را نيز بدنبال خواهد داشت.

مازندران 38 شهرک و ناحیه صنعتی دارد.
 

کد مطلب 2383801

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