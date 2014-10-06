تمدید فراخوان ارسال آثار به جشنواره سراسری فیلم کوتاه و مستند طلوع

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عوض دخت صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: متقاضیان شرکت در این جشنواره می توانند تا تاریخ 15 آبانماه 93 آثار خود را ارسال کنند.

دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه و مستند طلوع با اشاره به برگزاری دومین جشنواره فیلم کوتاه و مستند طلوع در شیراز افزود: این جشنواره با عنوان سبک زندگی ایرانی اسلامی ویژه دانش آموزان و فرهنگیان برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: افراد علاقمند به فیلمسازی به صورت آزاد هم می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.

دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه و مستند طلوع ادامه داد: این جشنواره شامل فیلم کوتاه داستانی، مستند، نماهنگ، انیمیشن و فیلمنامه است که متقاضیان تا 15 آبانماه امسال می‌توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره واقع در شیراز پل حر اداره کل آموزش و پرورش استان فارس ارسال کنند.

وی گفت: این تمدید مهلت یکماه در پی استقبال و درخواست متقاضیان و علایقمندان محقق شده است.

حضور اساتید برجسته ادبیات در گذر هنر حافظیه شیراز

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری دریچه ای به دانش گفت: اساتید برجسته ادبیات و فلسفه با حضور در گذر هنر با مخاطبان خود دیدار می کنند.

لیلا هوشیار درجمع خبرنگاران اظهار داشت: موسسه فرهنگی هنری دریچه ای به دانش از یازدهم مهرماه به مدت 10 روز با برپایی غرفه ای در برنامه فرهنگی گذر هنر میزبان علاقه مندان به ادبیات است.

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری دریچه ای به دانش ابراز داشت: اقدام برگزاری یادمان روز حافظ و اعیاد قربان و غدیر به شکل یک دهه با مشارکت هنرمندان و موسسات فرهنگی اقدامی قابل تقدیر است.

وی گفت: موسسه فرهنگی هنری دریچه ای به دانش نیز با برپایی غرفه در این ایام پاسخگوی علاقه مندان به فرهنگ و ادبیات خواهد بود.

هوشیار افزود: در این غرفه اساتیدی همچون ابوتراب خسروی، احمد اکبرپور، علی معصومی، کاوه بهبهانی و مهدی کمپانی حضور داشته و با مخاطبان خود دیدار می کنند.

وی تصریح کرد: این موسسه همچنین کارگاه های مختلف آموزشی با حضور این اساتید در رشته های مختلف برگزار می کند.

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری دریچه ای به دانش پیرامون برنامه های این موسسه خاطر نشان کرد: هر حرکتی درابتدا با یک پرسش آغاز می شود،اما این پرسش اگر در همان حد باقی بماند راه بجایی نمی برد اما اگر بتواند شخص پرسشگرراجهت یافتن پاسخی در خور به فعالیت وادارد خود می تواند راهی باشد در جهت رسیدن به موفقیت، در موسسه ما نیز هدف اصلی هدایت افراد به سمت دغدغه هایشان می باشد.

هوشیار گفت: چرا تابحال چنین بزرگانی معرفی نشده اند و این سوال زمانی گزنده تر می شد که به این حقیقت تلخ پی می بردیم که حتی اهالی فن و بسیاری از نویسندگان و شاعران نیزچنین بزرگانی را نمی شناسند و با آثار آنها آشنا نیستند.

وی یادآور شد: این بود که با تلاش شبانه روز ی که داشتم و همت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیزهمکاران صدیق آن سازمان موفق شدم کارگاه های ادبی را که شامل دوره های داستان نویسی وداستان کودک ،ترجمه ادبی ، فلسفه،مولانا شناسی هست را در شیراز دائر کنم.

وی بیان کرد: شیراز با داشتن نیروهای بالقوه و هنرمندان بی مانند می تواند در عرصه آموزش به علاقه مندان به هنر بسیار درخشان عمل کند.