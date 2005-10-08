شاخص فناوري در ايران 16 رتبه بهبود يافت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از آنكتاد، رتبه فناوري ايران نسبت به بررسي قبلي آنكتاد 16 پله صعود نشان مي دهد و ايران از رتبه 79 به رتبه 63 صعود كرده است.

بر اساس اين گزارش، شاخص فعاليت فناوري ايران از سوي آنكتاد 0.336 اعلام شده است و بدين ترتيب ايران در رتبه 63 جهان از ميان 117 كشور قرار گرفته است.

بر پايه اين گزارش ايران در ميان كشورهاي خاورميانه نيز پس از اسرائيل، اردن، كويت، عربستان، لبنان، و مصر در رتبه هفتم از لحاظ فعاليت فناوري قرار گرفته است.

به گزارش آنكتاد در سطح جهان كشور سوئد با شاخص فناوري 0.976 در رتبه نخست جهان قرار دارد و پيشرفته ترين كشور جهان از لحاظ فناوري محسوب مي شود.

پس از سوئد كشورهاي فنلاند، سوئيس، آمريكا، ژاپن، دانمارك، تايوان، كانادا، ايسلند، آلمان، نروژ، سنگاپور، هلند، استراليا، بلژيك، انگلستان، فرانسه، اسرائيل، اتريش، و كره جنوبي به ترتيب در رتبه هاي دوم تا بيستم جهان از لحاظ شاخص فناوري قرار دارند.

بر اساس اين گزارش، اردن با شاخص فناوري 0.606 در رتبه 36، كويت در رتبه 43، عربستان 48، لبنان 51، مصر 60، ايران 63، بحرين 69، امارات 73، سوريه 76، قطر 78، عمان 92، و يمن در رتبه 113 جهان قرار گرفته اند.

آنكتاد همچنين كشورهاي روسيه را در رتبه 24، هنگ كنگ 33، برزيل 53، تركيه 57، چين 58، مراكش 64، هندوستان 66، الجزاير 77، پاكستان 94، نيجريه 95، و جيبوتي را در رتبه 117 جهان از لحاظ شاخص فعاليت فناوري قرار داده است.

به گزارش مهر، آنكتاد براي تعيين شاخص فعاليت فناوري هر كشور از معيارهاي متعددي استفاده مي كند كه مهمترين آنها ميزان نيروي انساني هر كشور در زمينه تحقيق و توسعه (R & D)، شمار اختراعات به ثبت رسيده، و شمار مقالات منتشر شده در مجلات علمي معتبر مي باشند.