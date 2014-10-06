صبحگاه مشترک نیروی انتظامی غرب استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در نخستین روز از هفته ناجا صبحگاه مشترک نیروی های مسلح با حضور استاندار تهران، فرمانده نیروی انتظامی ویژه غرب استان تهران، ائمه جمعه، فرمانداران و فرماندهان انتظامی شهرستانهای غرب تهران در محل ستاد این فرماندهی برگزار شد.

سردار ناصر اصلانی در این مراسم ضمن تبریک هفته ناجا اظهار داشت: هفته نیروی انتظامی با تاسی از نامگذاری مدبرانه رهبری در سالجاری "پلیس، تلاش جهادی، کارآمدی و اقتدار" نام گرفت که در راستای تحقق این شعار با الهام از آموزه های دینی و تاکیدات رهبری حرکت خواهد کرد.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در ادامه ضمن تشریح اهداف و عملکرد پلیس عنوان کرد: معرفی اقتدار و توانمندی پلیس به جامعه، افزایش احساس امنیت در میان شهروندان، مقابله با تهاجم فرهنگی و اهداف شوم دشمن در ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مایوس کردن مردم، دسترسی به تجهیزات به روز و کارآمد از جمله مهمترین اهداف نیروی انتظامی است که این فرماندهی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده گام های بلند و اساسی برداشته است.

این مسئول با اشاره به کسب رتبه سوم کشوری از سوی فرماندهی ویژه غرب استان تهران در هفته ناجای سال گذشته، افزود: تلاش داریم تا با ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان و برگزاری برنامه های ویژه در هفته نیروی انتظامی امسال، این رتبه را ارتقا داده و در کسب افتخارات حرکتی رو به جلو داشته باشیم.

انعقاد 8 تفاهم نامه با مراکز علمی

وی با اشاره به رویکرد دانش بنیان و جامعه محور پلیس اضافه کرد: در این زمینه نیز فرماندهی غرب استان تهران با مشارکت اساتید دانشگاهی و کارشناسان صاحب نظر، هشت تفاهم نامه با دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و علوم انتظامی ححوزه تحت پوشش منعقد کرد همچنین پنج همایش مشترک در حوزه پیشگیری از جرائم برگزار شد که به واسطه این فعالیتهای موفق به کسب رتبه نخست کشوری در طرح تعامل با دانشگاه ها شدیم.

این مسئول در ادامه به ارائه گزارشی از عملکرد این فرماندهی در شش ماه نخست سالجاری پرداخت و متذکر شد: از ابتدای سالجاری 138 هزار و 671 فقره تماس تلفنی و مراجعه حضوری با سامانه 110 و مقرهای انتظامی این حوزه برقرار شد که از این تعداد 90 درصد عملیاتی شده و 10 درصد باقی نیز سوژه های تکراری یا خارج از حوزه پلیس بود.

کاهش 2 درصدی سرقت در غرب تهران

اصلانی، تصادفات، سرقت، نزاع و درگیری خیابانی و جرائم مواد مخدر را به ترتیب اولویت تماسهای مردمی برشمرد و عنوان کرد: همچنین در این مدت شاهد کاهش 2 درصدی در مجموع سرقتها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بودیم و حوزه قتل و سرقتهای مسلحانه نیز به ترتیب 20 و 50 درصد کاهش یافته اند.

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کاهش 16 درصدی مجموع تصادفات رانندگی در معابر شهری و محورهای برون شهری غرب استان تهران خبر داد و یادآور شد: در این زمینه تصادفات فوتی و خسارتی به ترتیب 25 و 29 درصد کاهش و تصادفات جرحی نیز دو درصد افزایش داشته است.

انهدام 43 باند مواد مخدر از ابتدای سالجاری

وی از انهدام 43 باند مواد مخدر در شش ماه نخست سالجاری خبر داد و گفت: با انهدام این باندها 141 قاچاقچی و 115 توزیع کننده دستگیر شده و ضمن توقیف 196 دستگاه وسائط نقلیه، پنج تن و 881 کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک، هروئین، مورفین، حشیش، شیشه و... کشف و ضبط شد که این آمار نشان دهنده رشد 81 درصدی کشفیات مواد مخدر در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

در ادامه این مراسم پس از سخنرانی استاندار تهران، نیروهای حاضر به اجرای حرکات رزمی نمایشی پرداخته و در انتها نیز از سه خانواده معظم شهید و جمعی از نیروهای نمونه پلیس غرب استان تهران با اهدای لوح از سوی مسئولین حاضر تقدیر به عمل آمد.