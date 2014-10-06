مقام سومی تیم کشتی ناشنوایان در مسابقات جهانی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، در این دوره از مسابقات جوانان ایران چهار مدال کسب کردند که حاصل آن یک مدال نقره و 3 مدال برنز بود. تیم‌های ملی روسیه و ترکیه مقام‌های اول و دوم را کسب نمودند.

مسابقات کشتی آزاد نوجوانان ناشنوا روز سه شنبه 15 مهرماه برگزار خواهد شد.

همچنین تیم کشتی فرنگی نوجوانان ناشنوا هم به مقام نایب قهرمانی مسابقات جهانی 2014 ارمنستان دست یافتند. در این دوره از مسابقات نوجوانان ایران 8 مدال کسب کردند که حاصل آن 1 مدال طلا ، 4 مدال نقره و 3 مدال برنز بود.