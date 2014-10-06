بودجه فرهنگی شهرداری کرمانشاه به 32 میلیارد تومان رسید

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری کرمانشاه در حال مطالعه برای احداث روگذرهای بیشتر در سطح شهر کرمانشاه است.

حجت الاسلام رضا زین الدین گفت: در حال حاضر 4 فرهنگسرا در سطح شهر کرمانشاه داریم که تا پایان سالجاری دو فرهنگسرای دیگر به آنها اضافه خواهد شد.

این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه با اشاره به اینکه شهرداری در بعد فرهنگی برنامه های بسیاری در دستور کار دارد، تاکید کرد: خوشبختانه بودجه فرهنگی شهرداری کرمانشاه به بیش از 32 میلیارد تومان رسیده است که این رقم می تواند زمینه ساز تحول فرهنگی در این شهر باشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه در ادامه با اشاره به جایگاه والای آیت الله نجومی در استان و کشور گفت: خوشبختانه در بحث احداث و تجهیز کتابخانه مرحوم آیت الله نجومی در استان کرمانشاه، با تلاشهای عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه بودجه خوبی از وزیر ارشاد بدین منظور جذب شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون نتوانسته ایم تلاشها و نقش پراهمیت آیت الله نجومی در استان کرمانشاه را قدر نهیم، افزود: انشاالله به دنبال برپایی همایش و کنگره ای برای بزرگداشت جایگاه این عالم بزرگ کرمانشاهی در استان هستیم.