نوای موسیقی حسین علیزاده در ساری پیچید

مهدی معصومی گرجی سرپرست معاونت فرهنگی و هنری حوزه هنری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همت حوزه هنری استان مازندران ، استاد حسین علیزاده و گروه هم آوایان برای اجرای موسیقی زنده 13 مهر ماه سال جاری در سینما سپهر ساری به روی صحنه رفتند.



وی گفت : با هدف حمایت از موسیقی بومی و سنتی ایرانی و شناسایی این هنر به عموم مردم ، اجرای موسیقی سنتی استاد علیزاده و گروه هم آوایان ، به همت حوزه هنری مازندران 13 مهر ماه در سینما سپهر ساری به روی صحنه رفت.



معصومی در ادامه گفت : در پارت اول استاد علیزاده با ساز تار در دستگاه راست پنجگاه به همراه صبا علیزاده با نواختن کمانچه ، احمد مستنبط تنبک ، و صدای بهنام معتمدی به اجرا پرداختند و در پارت دوم استاد علیزاده با ساز شور انگیز ، ابوعطا به همراه علی بوستان سه تار ، سیاوش برهانی تارباس ، سینا جهان آبادی کمانچه ، سیامک جهانگیری نی ، احمد مستنبط تنبک ، محمد انشایی قیچک و با صدای بهنام معتمدی به اجرا پرداختند.



به گزارش مهر، اجرای زنده موسیقی سنتی استاد علیزاده در دو سانس 18:30 و 21:30 در سینما سپهر ساری در خیل جمعیت مشتاقان به هنر موسیقی بومی و سنتی ایرانی اجرا شد.