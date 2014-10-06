مهمترین علائم مسمومیت در دوران بارداری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اشرف السادات جمال گفت: به بانوان توصیه می شود در دوران بارداری در صورت مشاهده علائم هشدار دهنده مانند سردرد، سرگیجه ، تاری دید، دوبینی، درد در ناحیه سردل، حالت تهوع و استفراغ، ورم دست و پا، پف آلودگی و قرمزی نامتعارف یکی از اندامها مانند دست یا پا، نباید این علائم را با سایر بیماریها اشتباه بگیرند لازم است مادران باردار هر زمان که با این علائم روبرو شدند منتظر زمان بعدی ویزیت خود نشده و هرچه سریعتر به متخصص زنان ومامایی خود و یا مراکز و بیمارستانهای مجهز مراجعه کنند.

وی تأکید کرد: از آنجاییکه علائم مسمویت حاملگی مشابه علائم بیماریها و مشکلات دستگاه گوارش است در برخی موارد شاهدیم که مادران باردار به اشتباه درد سردل و یا استفراغ را به جای بیماریهای داخلی و یا گوارش گذاشته و خود را با انواع آنتی اسیدها درمان می کنند در حالیکه این علائم مخصوص مسمومیت حاملگی از نوع شدید است که در دسته بندی بیماریهای اورژانس زنان باردار قرار می گیرد و در صورت عدم توجه و رسیدگی به موقع به متخصص مربوطه، این علائم می تواند منجر به مرگ و میر مادران شود.

جمال از بانوان باردار خواست جهت آشنایی هر چه بیشتر با مسائل و مشکلات دوران بارداری به کتابهای ویژه تهیه شده درزمینه مراقبتهای 9 ماهه بارداری و هشدارهای مطرح شده در آنها رجوع کنند.

وی یادآور شد: آخرین یافته های پزشکی در زمینه حاملگی های پرخطر در جریان برگزاری چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران از 22 تا 25 مهر ماه در مرکز همایش های رازی تهران مورد بحث و بررسی اندیشمندان داخل و خارج کشور قرار خواهد گرفت.